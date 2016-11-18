Ukrayna'ya vize muafiyetine AB'den yeşil ışık

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler Ukrayna vatandaşlarına uygulanan vize mecburiyetinin kaldırılması hususunda anlaştılar. Yeni uygulamaya göre Ukraynalılar her yarıyılda 90 gün süreyle vize almadan AB ülkelerine girebilecekler. Uygulamanın başlatılabilmesi için vize mecburiyetinin bulunmadığı ülkelerden gelen yabancıların bu hakkı suistimal etmeleri durumunda seyahat serbestisini kaldıran ‘fren mekanizmasının' devreye girmesi beklenecek.

Önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak olan AB – Ukrayna zirvesinde Minsk anlaşması, Ukrayna'da yolsuzlukla mücadele ve vize muafiyeti görüşülecek. Vize mecburiyetinin zirveden önce kaldırılması mümkün görünmüyor. AB Konsey dönem başkanı Slovakya ‘AB'nin zirveden önce Kiev'e olumlu bir mesaj göndermesinin memnuniyet verici olduğunu' duyurdu.

Vize mecburiyeti aranmayan ülkeler arasında Türkiye yok

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada vize muafiyeti ile gerekli hallerde seyahat serbestisini kaldıran uygulamanın eşzamanlı başlaması gerektiği belirtildi. Halihazırda AB ülkelerinin ‘haksız iltica başvurularının artması' ya da ikamet süresinin aşılması durumunda vize muafiyetini sonlandırma yetkisi bulunuyor.

Almanya ve Fransa bu kuralın sertleştirilmesini ortaklarına kabul ettirmişti. AB ülkeleri ile Avrupa Parlamentosu'nda, organize suçların da dahil olduğu, kamu güvenliği ve düzeninin tehlikeye girmesi durumunda vize muafiyetini askıya almanın kolaylaştırılması görüşülüyor. Ukrayna'ya uygulanması öngörülen vize muafiyeti konusunda da AB Konseyi ile Avrupa Parlamentosu arasında mutabakat sağlanması gerekiyor. 50'den fazla ülkede yaşayan yüz milyonlarca kişi vize başvurusunda bulunmadan AB ülkelerine seyahat edebiliyor. Vatandaşlarına vize muafiyeti uygulanması için Gürcistan, Kosova ve Türkiye hükümetleri de AB'ye başvurmuştu.

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DW, afp/AG, BÖ