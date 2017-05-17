Ukrayna’ya vize muafiyeti

Ukrayna vatandaşlarına Schengen bölgesine seyahatlerinde vize muafiyeti sağlayan anlaşma, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun da katıldığı törenle imzalandı.

Geçen hafta Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından onaylanan Ukrayna vatandaşlarına vizesiz Avrupa seyahati imkanı getiren düzenleme, Strazburg'da düzenlenen törenle imzalandı. İmza törenine Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun yanı sıra Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ve AB Dönem Başkanı sıfatıyla Malta Başbakanı Joseph Muscat katıldı.

Törenden sonra Poroşenko ve Tajani ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü alan Antonio Tajani, Ukrayna'nın AB'nin güvenliği için çok önemli bir ülke olduğunu kaydederek, "AP ve AB kurumları olarak Ukrayna'da bir çözüm için pozitif görüşe sahibiz" dedi.

"Yeni bir dönem için başlangıç"

Ukrayna vatandaşlarına vize serbestisi için yoğun bir çaba sarfettiklerini belirten Tajani, "Vize serbestisi, AB ve Ukrayna arasında yeni bir dönem için başlangıçtır" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da artık Sovyetler Birliği döneminin geride kaldığına vurgu yaparak, "Bugün kesinlikle tarihi bir gündür. Bugün AB için de Ukrayna için de tarihi bir gündür." diye konuştu.

Poroşenko, atılan imzanın Ukrayna'nın Sovyetler Birliği dönemine veda edip, Avrupa ailesine geri dönüşü anlamına geldiğini belirtti. Bir soru üzerine, Ukrayna'nın son 3 yıldır Rusya Federasyonu'nun saldırısına maruz kaldığını belirten Petro Poroşenko, "Ukrayna ve AB içerisinde istikrarı bozmak için olağanüstü bütçenin seferber edildiğini" kaydetti.

Kararın AB resmi gazetesinde yayımlanmasından sonra Ukrayna vatandaşları, 11 Haziran'dan itibaren vizesiz olarak Schengen ülkelerine seyahat edebilecek.

Yeni düzenlemeye göre, biyometrik pasaport sahibi tüm Ukrayna vatandaşları, turistik, iş amaçlı veya aile ziyareti olmak üzere her türlü ziyaretlerinde vizeden muaf tutulacak ve Schengen ülkelerinde 90 gün kalabilecek. Ukrayna vatandaşlarına AB ülkelerinde çalışma izni vermeyen düzenleme, Schengen'e taraf olmayan İngiltere'yi kapsamıyor.