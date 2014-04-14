Ukrayna'ya mali yardım gidiyor



Lüksemburg'da bir araya gelen AB dışişleri bakanları Ukrayna için planlanan mali yardım planını kabul etti. Kiev yönetimine bir milyar euro aktarmayı planlayan AB, Ukrayna’nın gümrük vergilerinden de muaf tutulmasını kararlaştırdı.

Gümrük muafiyeti kararıyla birlikte AB ülkeleri Ukrayna'dan endüstri ürünlerinin yüzde 95’inden, tarım ürünlerinin de yüzde 82’sinden gümrük vergisi almayacak.

Ukrayna’daki ekonomik durumun istikrara kavuşturulmasını hedefleyen AB, aslında daha önce Ukrayna bütçesine 610 milyon euro aktarmayı kararlaştırmıştı. Bunun için de ekonomik ve siyasi reformların hayata geçirilmesi şart koşulmuştu.

Gümrük muafiyeti de Ukrayna ile planlanan ortaklık anlaşmasında öngörülen adımlardan biriydi. Ancak AB, ülkedeki durumun kritikleşmesi üzerine Kiev yönetimi için yardım planlarını hızlandırdı.

Rusya'ya yaptırım tehdidi

Rusya’ya da uyarılarda bulunan AB dışişleri bakanları, Moskova için istenen kapsamlı ekonomik yaptırımlar için öncelikle hazırlık yapacağını duyurdu.

Ukrayna’nın doğusunda silahlı Rusya yanlılarının kamu binalarını işgal etmesinin gerginliği tırmandırdığına dikkat çeken İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, bu eylemleri Rusya’nın planladığından şüphe olmadığını dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt de yaşanan gerginliğin ardından Rusya’dan taleplerinde ısrarlı olduklarını belirtirken Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Ukrayna’nın doğusundaki olayların Kırım’ın ilhakını hatırlattığını ve yaptırımların tek başına yeterli olmayacağını ifade etti.

AB bakanları, Ukrayna’daki krizle ilgili olarak dört kişinin daha Avrupa Birliği’ndeki hesapları dondurdu.