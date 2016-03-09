Ukrayna'ya ait uçak düştü; 3 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş’te Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.



Bangladeş resmi ajansı Bangladesh Sangbad Sangstha'nın (BSS) haberine göre, kargo uçağı Bengal Koyu'nda içindeki 4 Ukraynalı personel ile düştü.



Cox Bazar Havalanı Müdürü Shadhan Kumar Mohanto, kargo uçağının Cox Bazar havalalanından kalkışından kısa süre sonra acil inişi başaramaması sonucu düştüğünü söyledi.



Mohanto, kazada 3 kişinin öldüğü ve bir kişinin de yaralandığını, yaralı personelin Cox Bazar'daki Sadar Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.