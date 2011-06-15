-UKRAYNA'YA 15 GÜNLÜK VİZE ANKARA (A.A) - 15.06.2011 - Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen kararname uyarınca, Türk vatandaşlarının Ukrayna'nın Borispily, Odessa ve Simferopol Havalimanlarında ve Odessa limanında 15 günlük vize almalarına imkan sağlandı. Ukrayna Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bu ay Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen "Ukrayna'ya giriş ve transit olarak geçişin yapılması amacıyla vize işlemlerinin uygulanması kurallarının onaylanması" hakkındaki kararname hatırlatıldı. Açıklamada, söz konusu kararnamenin, 10 Eylül 2011 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtildi. Kararnameye göre, vize tiplerinin sayısı 22'den 3'e indirilerek, B (transit) vize tipi, C (kısa vadeli) ve D (uzun vadeli) vize tipleri şeklinde sınıflandırıldı. Ayrıca, karşılıklılık ilkesine göre, turizm amaçlı Ukrayna'ya giriş yapan Antigua ve Barbuda, Barbados, Mauritius, Salvador, Seyşel Adaları ve Türkiye vatandaşları için Ukrayna'nın "Borıspily, Odessa, Simferopol" isimli havaalanlarında ve Odessa limanında geçerlilik süresi 15 gün olacak vizelerin alınması imkanı sağlandı. Kararname ile vize işlemleri için ödenmesi gereken tek tarifeli olan ücretler de "tek girişli vize – 85 dolar, çift girişli vize – 130 dolar, çok girişli vize – 200 Dolar" olarak belirlendi. Açıklamada, söz konusu kararnamenin kabul edilmesinin temel amaçlarının, "Ukrayna'nın vize alanındaki yasal çerçevesinin modern gereksinimler ile AB Mevzuatı'na göre uyumlaştırılması ve aynı zamanda yasadışı göçle mücadele konusunda Ukrayna'nın devlet organlarının faaliyetlerinin daha efektif hale getirilmesi gibi hususların oluşturduğu" belirtildi.