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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna’ya 100 araçlık kış yardımı

Alman hükümeti, yaklaşan kış nedeniyle Ukrayna’ya 100 araçtan oluşan yardım konvoyu gönderileceğini açıkladı.

04 Ekim 2014 19:48


Almanya Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ülke genelinde 100'den fazla TIR'la oluşturulacak konvoy, ekim ayının ortalarında Ukrayna'nın kriz bölgelerine ulaşmış olacak.

Kamyonların taşıyacağı malzemeler arasında seyyar barınma yerleri, seyyar mutfaklar, soba, jeneratör, kıyafet, yatak ve hijyen ürünleri bulunuyor. Yardımın toplam maddi değeri 10 milyon euroyu buluyor.

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller konvoyun "Ukrayna ile dayanışma işareti" olacağını açıkladı. Açıklamada yardımın Ukrayna hükümetiyle birlikte kararlaştırıldığı belirtildi.

Almanya'nın genelinden yola çıkan TIR'ların salı günü toplu halde Polonya-Ukrayna sınırını geçmesi bekleniyor. Yardımların kısmen Ukrayna'da satın alınan ürünler üzerinden yapılacağı belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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