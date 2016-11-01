Ukrayna'nın zengin Devlet Başkanı

Ukrayna'da 100 binin üzerinde memur ve hükümet görevlisi yeni yasaya uyarak maddi servetini internette açıkladı. Servetini açıklayanların en zengininin, aynı zamanda çikolata fabrikatörü de olan Devlet Başkanı Petro Poroşenko olduğu görüldü. Poroşenko banka hesabında 23,7 milyon Euro bulunduğunu ve aralarında Rusya'nın da olduğu yüzden fazla ülkede çikolata imal ettiğini açıkladı.

Nowoje Wremja adlı haftalık gazetede yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı'nın toplam serveti 867 milyon euroyu buluyor. Poroşenko, Ukrayna'nın en zenginleri arasında dördüncü sırayı alıyor. Ukrayna'da asgari ücret olarak 51 Euro ödeniyor.

Ukrayna Başbakanı Wolodomir Groisman, 913 bin Euro nakit parasının ve dokuz da lüks kol saatinin olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Arsen Awakow, biri 657 metrekare genişliğinde olmak üzere üç apartman dairesi ile 750 şişe şarabın bulunduğu bir mahzenin, aynı zamanda biri Pablo Picasso'nun fırçasından çıkmak üzere değerli tablo ve antika eşya sahibi.

IMF şart koşmuştu

Servet beyanı, ek yardımlar karşılığında ve yolsuzluğun önlenip şeffaflığın arttırılması amacıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından şart koşulmuştu. Ukrayna'nın yolsuzlukla mücadelesini yeterli bulmayan IMF Ukrayna yardım programının 1 milyar dolarlık dilimini 15 Eylül'de serbest bırakmıştı.

Uluslararası Para Fonu 2014 yılındaki iktidar değişikliğinin ardından, ekonomik durumu son derece kötüye giden Ukrayna için 17,5 milyar dolarlık bir yardım programı hazırlamıştı. IMF yolsuzlukla mücadelenin ihmal edildiği ve tasarruf programı uygulanmadığı gerekçesiyle Ukrayna'ya yaptığı mali yardımı 2015 yılının ağustos ayında dondurmuştu.

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DW/AFP/AG/HS