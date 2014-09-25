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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'nın hedefi 2020

Reform hazırlıkları yapan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 2020 yılına kadar AB'ye üyelik başvurusunda bulunmak istiyor.

25 Eylül 2014 20:14


Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesini altı yıl içinde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunacak düzeye getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında bu hedefe yönelik olarak 60 maddelik bir reform planı hazırladıklarını kaydeden Poroşenko, "Strateji 2020" adlı planının Ukrayna'ya Avrupa Birliği'nin yolunu açacağını dile getirdi.

Ukrayna, ay başında AB ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Söz konusu anlaşmanın aslında geçen yıl eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç döneminde imzalanması gerekiyordu, ancak Yanukoviç, Rusya'nın baskısıyla anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı. Yanukoviç'in bu kararı da ülkeyi iç savaşa sürükleyecek protestoların başlamasına neden olmuştu.

Rusya ve Ukrayna'daki Rusya yanlıları, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasına karşı çıkıyor.

Avrupa Birliği ise ortaklık anlaşmasının üyelik için önemli bir adım olduğunu, ancak bir üyelik garantisi olmadığını belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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