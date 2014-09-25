Ukrayna'nın hedefi 2020



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkesini altı yıl içinde Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusunda bulunacak düzeye getirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Başkent Kiev'de düzenlediği basın toplantısında bu hedefe yönelik olarak 60 maddelik bir reform planı hazırladıklarını kaydeden Poroşenko, "Strateji 2020" adlı planının Ukrayna'ya Avrupa Birliği'nin yolunu açacağını dile getirdi.

Ukrayna, ay başında AB ile ortaklık anlaşması imzalamıştı. Söz konusu anlaşmanın aslında geçen yıl eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç döneminde imzalanması gerekiyordu, ancak Yanukoviç, Rusya'nın baskısıyla anlaşmayı askıya aldığını açıklamıştı. Yanukoviç'in bu kararı da ülkeyi iç savaşa sürükleyecek protestoların başlamasına neden olmuştu.

Rusya ve Ukrayna'daki Rusya yanlıları, Ukrayna'nın Avrupa Birliği ile yakınlaşmasına karşı çıkıyor.

Avrupa Birliği ise ortaklık anlaşmasının üyelik için önemli bir adım olduğunu, ancak bir üyelik garantisi olmadığını belirtiyor.