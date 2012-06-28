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Dünya

Euro 2012'nin güvenliği Ukraynalı kadınlara emanet

Yüksek topuklu ayakkabı giyen, inci kolyeli ve otomotik silahlı Ukraynalı kadın polisler, kişisel koruma olmak için özel eğitim alıyor

28 Haziran 2012 19:59

 

Ukrayna ve Polonya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıldız futbolcuların güvenliğini, Ukraynalı kadın korumalar sağlıyor.
 
Yüksek topuklu ayakkabı giyen, inci kolyeli ve otomotik silahlı Ukraynalı kadın polisler, kişisel koruma olmak için özel eğitim alıyor. Elit müşterilere koruma sağlayan birimin, son müşterileri ise Avrupa Futbol Şampiyonası'nın yıldız futbolcuları ve UEFA yetkilileri oldu.
 
Polis kuvvetlerinin özel birimi, orman içindeki bir eğitim alanında çalışmalarını yürütüyor. Nadiren üniforma giyilen birimde, genellikle mini etek ve pantolon tercih ediliyor.
 
Ukraynalı politikacılar ve zengin işadamlarına hizmet veren kadın polisler, korudukları kişilerin ismini ise açıklamıyor.
 
İçişleri Bakanlığı Akademisi'nde hukuk eğitimi aldıktan sonra koruma olmaya karar veren Viktoria, işi ile ilgili olarak "Annem ve babam polis. Ben de benzer bir iş yapmak istedim" açıklamasında bulunuyor.
 
8 yıldır eğitmenlik yapan Alexander Tsaplya ise "Kadınlar bu işte daha iyi, daha çabuk tepki veriyorlar. Erkekler, saldırıya uğradıklarında stratejiye yoğunlaşırken, kadınlar sezgileri ile tepki veriyorlar. Üstelik iş stresini de daha iyi yönetebiliyorlar" diyor.
 
Her yıl 200 kadın polisin başvuru yaptığı birime, yalnız 7 kişi kabul ediliyor.
 
Alexander Tsaplya, koruma olabilecek kişilerin tehlikeyi sezebilmesi ve en zor anlarda bile duraksamadan görevini yapabilmesi gerektiğini belirtirken; birim sözcüsü Svetlana Vladimirovna, müşterilerinin yüzde 70'ini işadamları ve ailelerinin oluşturduğunu, politikacı ve bürokratlara hizmet verdiklerini de ifade ediyor.
 
Der Spiegel'in haberine göre; birimde iki çocuk sahibi olan kadın polisler ise görev yapamıyor.  Üç yıl önce evlenen Katja, "Eşim kariyerimi destekliyor. Ama bebek sahibi olmak istiyoruz. Ancak ikinci bir çocuk düşünürsek bu işte çalışamam" diye konuştu.
 

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