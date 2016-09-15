Ukrayna'nın doğusunda silahlar susuyor



Ukrayna'nın doğusunda gece yarısı yürürlüğe giren ateşkes doğrultusunda, Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sonlandırılması bekleniyor. İlk etapta yedi gün sürmesi beklenen ateşkesin, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Fransız mevkidaşı Jean-Marc Ayrault'un Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyareti sırasında sağlandığı bildirildi.

Dışişleri Bakanı Steinmeier, ateşkesi hem ayrılıkçı grupların hem de Ukrayna Ordusu'nun desteklediğini belirtti. Bunun küçük bir umut olduğunu belirten Bakan, "Bir yol ayrımındayız" diye konuştu.

Ateşkes ihlal edildi

Eylül ayının başından bu yana Ukrayna Ordusu ile ayrılıkçı gruplar arasında ateşkes yürürlükte. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgede çatışmalar azalmış olmasına karşın, silahlar tümüyle susmadı.

Bakan Steinmeier, yakın bir gelecekte bölgede kalıcı ateşkesin sağlanması yönünde umut doğduğunu ifade ederken, Fransız mevkidaşı Ayrault ise Ukrayna'nın doğusundaki üç bölgenin silahlardan arındırılması için anlaşmanın gelecek hafta imzalanabileceğini söyledi. Şubat 2015'te imzalanan Minsk Anlaşması'nın alternatifi olmadığını belirten Fransız Bakan, "Plan B yok. Minsk Anlaşması'nın uygulanması gerekiyor" diye konuştu. Bakan, Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerde yerel seçimler yapılması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, son 24 saat içinde bölgedeki çatışmalarda bir asker hayatını kaybetti, 1'i de yaralandı. Almanya Fransa ile birlikte, çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla müzakerelere başlanabilmesi için diplomatik girişimlerde bulunuyor. Yaklaşık iki yıldan bu yana devam eden çatışmalarda en az 9 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.