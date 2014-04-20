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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna’da ateşkes ihlal edildi

Ukrayna’nın doğusundaki Slaviansk kentinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Bilbasivk köyünde silahlı çatışma çıktığı ve çatışmada hayatını kaybedenler olduğu bildirildi

20 Nisan 2014 16:01


Rus kanalı Rossiya 24'ün haberine göre, Slaviansk kentinde çıkan silahlı çatışmada beş kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden 3'ünün ayrılıkçı, 2'sinin ise diğer gruptan olduğu öne sürüldü. Ancak tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiği henüz netlik kazanmış değil. Ayrılıkçılar saldırıya uğradıklarını iddia ederken, konuyla ilgili olarak Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği bilinmiyor. Kiev yönetimi, ayrılıkçı militanlara yönelik operasyonlara Paskalya yortusu günlerinde ara verileceğini duyurmuştu.

Ukraynalı ayrılıkçılar Cenevre'deki görüşmelerde varılan ayrılıkçıkların silahsızlandırılması yönündeki mutabakata karşın silah bırakmaya yanaşmamıştı. Ancak Ukrayna yönetiminin verdiği bilgilere göre, şiddete eğilimli ayrılıkçıların bir kısmı silah bırakmaya başladı. İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Lugansk kentinde teslim olan silahlı üç kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, Paskalya yortusu dolayısıyla ülkenin doğu ve batı bölgelerinde yaşayanları, birlik ve barış içinde olmaya çağırmıştı.

Ukrayna, Rusya, ABD ve AB'nin temsilcilerinin katıldığı Cenevre'de perşembe günü düzenlenen kriz zirvesinde, Ukrayna'da ‘yasa dışı silahlı grupların silahsızlandırılması' ve işgal edilen kamu binalarının boşaltılması üzerinde uzlaşmaya varılmıştı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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