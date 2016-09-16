Ukrayna'nın doğusuna ateşkes ziyareti



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Marc Ayrault ile birlikte Ukrayna'nın doğusunu ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, DW'ye yaptığı açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerin durumu ile ilgili çok şey konuşulduğunu, ancak cephe hattının Ukrayna tarafında yaşayan insanların da çatışmalardan etkilendiğini dile getirdi. Steinmeier, insanların işlerini kaybettiğini ve bölge ekonomisinin de kötüye gittiğini söyledi.

Bölgede incelemelerde bulunan Steinmeier ve Ayrault, AGİT gözlemcileri ile biraraya gelerek Ukrayna ve Rusya'dan barış sürecinde yeni adımlar atılmasını istedi. Steinmeier, Rusya ve Ukrayna arasındaki görüş ayrılıklarını gidermek için çabalarını sürdüreceklerini dile getirdi. Ayrault da yakında Almanya, Fransa, Ukrayna ve Rusya'nın temsilcilerinin katılımı ile dörtlü bir zirve buluşması gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.

Moskova görüşmeye hazır

Rusya'dan bu konuda bir açıklama geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ekim ayında müzakerelere hazır olduğunu ifade ederek Minsk Barış Anlaşması'nın somut olarak hayata geçirilmesinin ele alınması gerektiğini vurguladı. Peskov, Steinmeier ve Ayrault'un arabuluculuk çabalarından da memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında Almanya ve Fransa'nın girişimi ile yeni bir ateşkes sağlanmıştı. Perşembe günü yürürlüğe giren ateşkesin ilk etapta yedi gün sürmesi bekleniyor.

Eylül ayının başından bu yana Ukrayna Ordusu ile ayrılıkçı gruplar arasında ateşkes yürürlükte. Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana bölgede çatışmalar azalmış olmasına karşın silahlar tümüyle susmadı. Yaklaşık iki yıldan bu yana devam eden çatışmalarda en az 9 bin 600 kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.