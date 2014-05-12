Ukrayna’nın doğusu da Rusya dedi

Ukrayna'nın doğu bölgeleri Luhansk ve Donetsk bağımsızlık referandumuna gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre katılımcıların yüzde 89'u Donetsk'in bağımsızlığına ‘evet’ dedi. Kesin sonuçların kısa süre içinde doğru açıklanması bekleniyor.

Referandum Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yapıldı.

Sandık başına gidenlere, Rusya yanlılarınca kurulan özerk cumhuriyeti destekleyip desteklemedikleri soruldu.

Katılımın yoğun olduğu Donetsk'te resmi olmayan sonuçlara göre halk bağımsızlığa evet dedi. Katılımın oldukça yüksek olduğu ve yüzde 89'un, Donetsk'in bağımsızlığı lehinde oy kullandığı kaydedildi. Luhansk'ta da durum farksızdı ve katılımcıların çoğu Luhansk'ın bağımsızlığı yönünde oy kullandı.

Bir kişi öldü

Birçok seçim noktasında kabinin ve seçmen kütüğünün olmaması tartışma yaratırken, gün boyunca ülkenin doğusunda tansiyon bir hayli yüksekti. Kiev yanlıları bazı noktalarda oy kullanılmasına izin vermezken, Ukrayna askerlerinin belediye binası önünde toplanan kalabalığa ateş açması sonucu 1 kişi öldü.

Putin ‘ertelensin’ demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'taki referandumun ertelenmesi çağrısında bulunmuştu ancak Rusya yanlıları bu çağrıyı dikkate almayarak referanduma gitti.

Rusya yanlısı liderler bu ayın sonunda Rusya'ya katılmak için ikinci bir referandum düzenlemeyi planlıyor. Bu bölgelerde 25 Mayıs'ta yapılacak Ukrayna Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin boykot edileceği de kaydediliyor.

Kiev yönetimiyle ABD Ve Avrupa Birliği, referandumun yasadışı olduğunu belirtiyor.

9 asker öldü

Öte yandan Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçılara karşı yürütülen operasyonlarda, şimdiye kadar 9 askerin öldüğü bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Mihail Koval, ulusal yayın yapan bir televizyonda, bugüne kadar ülkenin güneydoğusunda terörle mücadele operasyonlarına devam eden silahlı kuvvetlerin 9 görevlisinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Koval, yaşamını yitiren askerlerin 5'inin pilot, 2'sinin özel tim komandosu, diğer ikisinin de yöredeki askerler olduğunu ifade etti.

Ukrayna güvenlik güçleri, federe bir yapı için referandum talep eden ayrılıkçılara karşı 13 Nisan'da ülkenin doğusunda operasyon başlamıştı.