T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de rehine krizi

Emniyet müdürü Oleh Bekh, rehineleri kurtarmak için saldırgan ile iletişime geçmeye çalıştıklarını kaydetti

30 Aralık 2017 21:30

Ukrayna'nın Harkov şehrinde üzerinde patlayıcı olduğunu söyleyen bir kişinin posta ofisinde rehin aldığı 11 kişi kurtarıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, yaptığı açıklamada tüm rehinelerin kurtarıldığını, saldırganın ise tutuklandığını ifade etti. 

Sputnik'in Ukrayna basınından aktardığı habere göre, olayın polise intikal etmesi eşi polis olan bir postane çalışanının telefonu üzerine gerçekleşti. Postaneye bir kişinin soygun amacıyla girdiği bilgisini alan polisler harekete geçti.

Saldırganın saldırıyı hangi sebeple gerçekleştirdiği ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisi altında olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

ukraynakievpolisrehine

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24