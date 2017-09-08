Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama meydana geldi. Bombalı aracın sebep olduğu söylenen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.Kiev'de Bessaravska Meydanı yakınlarında bir aracın patlaması sonucu yaralananlardan birinin çocuk olduğu belirtildi.

Sputnik International'da yer alan habere göre, görgü tanıkları patlamanın çok şiddetli olduğunu açıkladı. Polis, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, Basseyna ve Velyka Vasylkivska caddeleri arasında, Arena Alışveriş Merkezi'nin yanından geçmekte olan ve Gürcistan plakalı olduğu belirtilen siyah otomobil infilak etti.



Saldırıda ölen kişi 2012’de İstanbul'da gözaltına alınmış

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Kiev’in merkezinde bugün Arena City eğlence merkezinin yakınlarında patlayan otomobilin içinde hayatını kaybeden Timur Mahauri, 2012 yılında İstanbul’da havaalanında gözaltına alındığı iddia edildi. Mahauri’nin, Çeçen isyancılarının lideri Doku Umarov’un yandaşlarına yönelik yapılan suikastların zanlısı olarak yakalandığı kaydedildi.



Mahauri’nin, Çeçen komutan Şamil Basayev’in öldürülmesi olayıyla da bağlantılı olduğundan şüphelenildiği belirtiliyor.