Ukraynalılar, Papa'nın 'Kutsal Cuma' alayından Rusların çıkarılmasını istiyor

Vatikan'ın, Katolik Kilisesi lideri Papa Francis'in cuma günkü Via Cricus (Haç Yolu) alayına hem Ukraynalıların hem de Rusların katılmasına yönelik kararı, Ukraynalı Katolik liderler arasında anlaşmazlığa neden oldu.

Katolik geleneğinde, "peygamber İsa'nın deneyimlediği acıların ve ölümünün" 14 aşamada betimlendiği Via Crucis, genellikle bir istasyondan diğer istasyona haç taşıyanların dünya olaylarını yansıtmasıyla Kutsal Cuma'da gerçekleşmekte.

Reuters'ın haberine göre; bu yılki ayinde, Ukraynalı bir aile ve bir Rus aile, İsa'nın ölümünden sonra çarmıhtan indirilmesinin anısına 13. istasyonda haçın taşınmasını paylaşıyor. 13. istasyonda okunacak meditasyon metni ise savaştan sonra uzlaşma ve yeniden yapılanmadan bahsediyor.

Vatikan'dan kararı gözden geçirmesini isteyen Ukrayna Rum Katolik Kilisesi'nin Başpiskoposu ve Doğu Katolik kilisesinin lideri Sviatoslav Shevchuk, "Bu kararı; uygunsuz, belirsiz ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını dikkate almayan bir fikir olarak görüyorum" dedi.

Shevchuk'un Roma ofisinden yapılan açıklamada, birçok Ukraynalının 'halklar arasındaki uzlaşma hareketlerinin ancak savaş sona erdiğinde ve insanlığa karşı suç işleyenler adil bir şekilde mahkum edildiğinde mümkün olabileceğine inandığı' belirtildi.

Ukrayna'nın Vatikan Büyükelçisi Andrii Yurash, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Shevchuck ile aynı endişeyi hissettiğini ve bu karar doğrultusunda etkinlikte yaşanacak zorlukları ve olası sonuçları Vatikan'a açıklamaya çalıştığını söyledi.

Papa Francis ise savaş başladığından beri işgal, saldırganlık ve vahşet kelimelerini kullanarak Rusya'nın eylemlerine karşı olduğunu açıkça belirtiyor.