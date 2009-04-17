Ukraynalılar ile Almanların gecesi



UEFA Kupası'nda iki Alman ve iki Ukrayna temsilcisi yarı finale yükseldi. Shakhtar - Dinamo Kiev ve Hamburg - Werder Bremen karşılaşmaları finalistleri belirleyecek.



Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Kupası'nda da yarı finale yükselen takımlar belli oldu.



Paris Saint Germain'i 3-0 mağlup eden Dinamo Kiev, Udinese ile 3-3 berabere kalan Werder Bremen ve Marsilya'yı deplasmanda 2-1 yenen Shakhtar Donetsk yarı finale kalma başarısı gösterdi.



Manchester City'e deplasmanda 2-1 yenilen Hamburg ise, ilk maçı sahasında 3-1 kazandığı için yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı.





DINAMO KIEV FARKLI KAZANDI



UEFA Kupası'nda Paris Saint-Germain'i 0-0'ın rövanşında 3-0'lık sonuçla mağlup eden Dinamo Kiev, yarı final vizesi aldı.



Seyirci avantajını iyi kullanarak karşılaşmaya hızlı giren Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, 4. dakikada Bangoura'nın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Rakip kalede etkili olmaya devam eden Dinamo Kiev, 16. dakikada kaleci Landreau'nun kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.



Kalan sürede başka gol olmazken, ilk devreyi ev sahibi Dinamo Kiev 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda da etkili bir oyun sergileyen Dinamo Kiev, Fransız ekibine fırsat tanımadı ve 61. dakikada Vukojevic'in topu filelerle buluşturmasıyla skoru 3-0'a getirerek çok rahatladı.



Dinamo Kiev kalan bölümde oyunu kontrol ederken, sahadan da 3-0'lık sonuçla galip ayrılarak yarı finale yükseldi.



Dinamo Kiev, yarı finalde, Marsilya'yı' eleyen bir diğer Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile eşleşti.



HAMBURG YOLA DEVAM EDİYOR



Bir önceki turda Galatasaray'ı kupanın dışına iten Almanya'nın Hamburg takımı, ilk maçta sahasında 3-1 mağlup ettiği Manchester City ile deplasmanda karşılaştı.



Manchester City sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazanmasına rağmen kupaya veda etti.



Evinde oynadığı ilk maçta avantajlı bir skor elde eden Hamburg, İngiltere'deki karşılaşmaya daha etkili başlayan taraf oldu.



Maçın 12. dakikasında Guerrero'nun topu ağlara göndermesiyle deplasmanda 1-0 öne geçen Alman ekibi, rakibinin umutlarını daha da azalttı. İlk dakikalarda golü yemesine rağmen oyundan kopmayan Manchester City, Elano'nun 17. dakikada penaltıdan attığı golle skora 1-1 eşitlik getirdi.



İlk devrede başka gol olmazken, soyunma odasına 1-1 eşitlikle gidildi.



İkinci yarıya daha iyi başlayan taraf ise Manchester City'di. Caicedo'nun 50. dakikada topu filelerle buluşturmasıyla 2-1 öne geçen İngiliz ekibi, tur için yeniden umutlandı.



Karşılaşmanın ikinci devresinden gol sesi çıkmazken, Hamburg maçı 2-1 kaybetmesine rağmen yarı final bileti aldı.



WERDER BREMEN YARI FİNAL VİZESİNİ KAPTI



UEFA Kupası'nda mücadele eden bir diğer Alman ekibi Werder Bremen, 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Udinese ile deplasmanda 3-3 berabere kalarak yarı finale yükseldi.



Karşılaşmanın 15. dakikasında Gökhan İnler'in golüyle 1-0 öne geçen Udinese, Diego'nun 28. dakikada kaydettiği gole engel olamadı ve skora 1-1 eşitlik geldi. Bu dakikadan sonra daha fazla ileri çıkmaya başlayan İtalyan ekibi, bu golden 2 dakika sonra Quaglierella'nın golüyle yeniden öne geçti: 2-1



38. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Quaglierella ile skoru 3-1 getiren Udinese, ilk devreyi de aynı skorla üstün kapattı.



İkinci devrede daha etkili bir oyun sergileyen Alman ekibi, 60. dakikada Diego'nun kaydettiği golle farkı 1'e indirdi: 3-2



Bu dakikadan sonra daha fazla risk alan Udinese'nin savunmada yaptığı hataları iyi değerlendiren Werder Bremen, Pizarro ile 76. dakikada skora 3-3 eşitlik getirdi.



Karşılaşma 3-3 sona ererken, Werder Bremen, Manchester City engelini aşan bir başka Alman ekibi Hamburg'un rakibi oldu.



SHAKHTAR ZORLANMADI



Shakhtar Donetsk, ilk maçta evinde 2-0 mağlup ettiği Marsilya'yı deplasmanda da 2-1 yenerek tur atladı.



Fernandinho'nun 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Ukrayna ekibi, Ben Arfa'nın 43. dakikada gelen golüne engel olamadı ve skora 1-1 eşitlik geldi.



İlk yarının 1-1 sona ermesinin ardından ikinci devrede oyunu kontrol eden Shakhtar Donetsk, 90 artı 3. dakikada Luiz Adriano'nun kaydettiği golle maçı 2-1 kazandı.



Shakhtar Donetsk, yarı finalde Dinamo Kiev ile eşleşti.



UEFA Kupası'nda yarı final karşılaşmaları 30 Nisan ve 9 Mayıs tarihlerinde oynanacak.



