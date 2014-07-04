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Dünya

Ukraynalı vali halkın elinden kurtulmak için camdan atladı

Ukrayna’nın batısındaki Khmelnytski kentinde halk valilik binasını bastı. Öfkeli halk görevini yapmadığını düşündüğü Vali Leonid Prus’a saldırdı

04 Temmuz 2014 15:56

"İstifa et” sloganlarıyla karşı karşıya kalan Khmelnytski Valisi Leonid Prus kendisini savunmak istedi ancak kalabalığın valiyi dinlemeyerek saldırmaya başladı. Polisin de hazır bulunduğu binayı basan grubun arasında kalan vali yediği yumrukların ardından pencereden atlayarak kaçmak zorunda kaldı. 

 

CNN Türk’te yer alan habere göre, valinin camdan atlaması da kaçmasına yetmedi zira binanın dışında da kendisini bekleyen bir grup bulunuyordu.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların birçok doğu bölgesini ele geçirdiği Ukrayna'da, Khmelnytski kentinin kontrolü ise Kiev yönetiminde.

 

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