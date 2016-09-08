Ukraynalı polislerin, toplumsal olaylara müdahale eğitimi Türkiye'den

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Ukrayna Polis Teşkilatı arasındaki güvenlik, eğitim ve iş birliği faaliyetleri kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Ukrayna'dan gelen polis eğitmenlerine verilen 3 haftalık toplumsal olaylara müdahale eğitimi tamamlandı.



'40 kişilik ekip, müdahale eğitimlerini başarıyla tamamladı'



Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Zafer Ağırkaya, Türkiye ve Ukrayna polis teşkilatları arasındaki iş birliği faaliyetleri kapsamında Ukrayna'dan gelen eğitmen polislere eğitim verildiğini söyledi. Ağırkaya, Ukrayna'dan 21 Ağustos'ta gelen 2'si kadın 40 kişilik eğitmen polisin, toplumsal olaylara müdahale eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını aktardı.

Ukraynalı polis eğitmenlerinin sorumlusu olan Zetenskyi Vadym ise kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Türk Polis Teşkilatı'na teşekkür etti. 'TECRÜBE EDİNDİK' Eğitim süresince çok önemli kazanımlar elde ettiklerini anlatan Vadym, "Toplumsal olaylarda ne yapacağımızı öğrendik. Ukrayna'ya gidince kendi polislerimize de bu eğitimi aktaracağız. Burada çok tecrübe edindik" dedi. Gösteri amacıyla gerçekleştirilen tatbikatta Ukraynalı polisler, bir toplumsal olaya müdahale ederek eylemcileri gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ağırkaya, Çevik Kuvvet Şube Müdürü Kayhan Şahan ile diğer polis müdürlerinin Ukraynalı eğitmen polislere sertifikalarını vermesinin ardından tören sona erdi.