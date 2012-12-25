T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukraynalı öğrencilerden ODTÜ'ye destek!

Ukrayna bağımsız öğrenci sendikası grubu ODTÜ'lü öğrencilere destek olmak amaçlı yarın Türkiye Elçiliği önünde basın açıklaması yapacak

25 Aralık 2012 15:11

Ukrayna'daki bağımsız öğrenci sendikası 'Direct Action' (Doğrudan Eylem) grubu, ODTÜ’lü öğrencilere destek olmak ve polis şiddetini kınamak için yarın Ukrayna'da Türkiye Elçiliği önünde basın açıklaması yapacak.

Ukraynalı öğrenciler ODTÜ’de yaşanan polis şiddetini kınadı. Öğrenci Sendikası aktivisti John Şmatko, Direct Action adına ODTÜ'de yaşanan olaylar için, "Polisin üniversite öğrencilerinin protesto etme hakkına saldırması üniversitelerin özerklik ilkesine aykırıdır. Biz Türkiye’deki tutuklu öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

ETİKETLER

ukraynaöğrenci odtü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24