Ukraynalı öğrencilerden ODTÜ'ye destek!

Ukrayna'daki bağımsız öğrenci sendikası 'Direct Action' (Doğrudan Eylem) grubu, ODTÜ’lü öğrencilere destek olmak ve polis şiddetini kınamak için yarın Ukrayna'da Türkiye Elçiliği önünde basın açıklaması yapacak.

Ukraynalı öğrenciler ODTÜ’de yaşanan polis şiddetini kınadı. Öğrenci Sendikası aktivisti John Şmatko, Direct Action adına ODTÜ'de yaşanan olaylar için, "Polisin üniversite öğrencilerinin protesto etme hakkına saldırması üniversitelerin özerklik ilkesine aykırıdır. Biz Türkiye’deki tutuklu öğrencilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.