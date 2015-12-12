Ukraynalı neo-Naziler: Suriye'de ABD'nin yanında savaşmaya hazırız

Alman Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) gazetesinin haberine göre, Ukraynalı neo-Nazi Azov Taburu'nun komutanı Biletskiy, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun yanında Suriye'de savaşmak istediklerini söyledi.

Radikal’de yer alan habere göre, Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalarda hükümet güçlerinin yanında savaşan ve hakkında pek çok suçlama bulunan Azov Taburu'nun lideri Andriy Biletskiy, militanlarının IŞİD'le ABD'nin yanında savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Alman Deutsche Wirtschafts Nachrichten (DWN) gazetesinin haberine göre, Biletskiy, "Uluslararası lejyonumuzu, Batılı koalisyonun yanında savaşması için Suriye'ye yollayabiliriz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki 'gönüllü birliklerden' biri olan Azov Taburu, ülkenin doğunda cinayet, yağma ve adam kaçırma gibi bir dizi savaş suçu işlemekle itham ediliyor.