Ukraynalı müzakereci: Rusya ile barış görüşmeleri 1 Nisan'da devam edecek

T24 Dış Haberler

Ukrayna'nın müzakere heyetinden David Arakamiya, Moskova ve Kiev arasındaki barış müzakerelerinin 1 Nisan'da devam edeceğini açıkladı.

Arakamiya, internet üzerinden yaptığı paylaşımda Ukrayna tarafının ülkelerin liderleri Volodomir Zelenski ve Vladimir Putin'in görüşmesini teklif ettiğini; Rusya'nın da cevap olarak 'önce bir taslak anlaşma hazırlanması gerektiğini' söylediğini aktardı.

Arakamiya, görüşmelerin nerede yapılacağı ile ilgili d

Kiev, haftalardır Putin ve Zelenski'nin masaya oturması için çağrı yapsa da Moskova müzakerelerde ciddi bir ilerleme kaydedilmeden bu görüşmenin yapılmayacağını söylüyordu.

Taraflar bu hafta salı günü İstanbul'da masaya oturduğunda ateşkes konusunda bir anlaşamaya varamasa da, hem Rusya hem de Ukrayna masada ilerleme kaydedildiğine dair sinyaller veren açıklamalarda bulundu.