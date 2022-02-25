Ukraynalı milletvekilinden uluslararası topluma çağrı: Büyük bir Rus saldırısına daha uzun süre karşı koyulamaz, desteğe ihtiyacımız var

Ukraynalı milletvekili Lesia Vasylenko, uluslararası topluma çağrıda bulunduğu sırada bulunduğu yerde üzeirnden uçan savaş jetlerinin sesleri duyuldu. Vasylenko "Ukrayna böyle büyük bir Rus saldırısına uzun süre karşı koyamaz, desteğe htiyacımız var" dedi.

CNN yayınına bağlanan milletvekili Lesia Vasylenko, konuştuğu sırasında üzerinden uçan savaş jetlerinin sesiyle bölündü.

Vasylenko "Bunlar, şu anki seviyede devam ederse, bu hava saldırıları devam eder, tanklar girmeye devam ederse Ukrayna böyle büyük bir Rus saldırısına uzun süre karşı koyamaz, desteğe ihtiyacımız var." dedi. Vasylenko, Rusya'ya daha fazla yaptırımın yanı sıra Ukrayna'ya silah gönderilmesine ve ülkenin hava sahasının kapatılmasına ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Savaş jetlerine vurgu yapan Vasylenko "Üzgünüm, biz konuşurken şehre doğru uçan bazı uçaklar var. Hava saldırılarının her an başlaması bekleniyor. Bütün bunlardan çok yorulduk çünkü sürekli olarak üzerimizde uçan helikopterler, savaş jetleri var." dedi.

Korkuya rağmen Ukrayna ordusuna ve halkına güvendiğini söyleyen Vasylkenko "Buradaki insanlar cesur ve ülkelerinden vazgeçmeyecekler. Başkasının yönetimi altında yaşamak istemiyoruz. Biz özgür bir halkız. İnsanlarımız özgürlük için öldü" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci gününde şehirlere hava saldırıları devam etti.