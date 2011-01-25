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Ukraynalı korumalarla Erdoğan'ın korumaları yumruklaştı

Erdoğan'ın ziyaretinde Ukraynalı korumalar bazı isimleri içeri almayınca gerginlik yaşandı, korumalar yumruklaştı.

25 Ocak 2011 02:00

T24 - Erdoğan'ın ziyaretinde Ukraynalı korumalar bazı isimleri içeri almayınca gerginlik yaşandı, korumalar yumruklaştı.

Dünya Bülteni'nden Okan Haksever'in haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretinde koruma gerginliği yaşandı. Erdoğan’ın Türk ve Ukraynalı işadamlarına konuşma yaptığı Ukrayna Evi’ndeki törene TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bazı Başbakanlık protokol görevlileri ve Erdoğan’ın doktoru, Başbakanlık Özel Kalem Müdür Yardımcısı Çağatay Kılıç alınmadı.

Bu duruma Başbakan Erdoğan’ın korumaları tepki gösterince Ukraynalı korumalar, “Biz Ankara’ya geldiğimizde Çankaya Köşkü’ne sadece iki korumayı aldınız. Telefonları yüzümüze kapattınız” diye karşılık verdi.

Başbakanlık korumaları, “Biz Köşk’ün koruması değiliz. Meselenizi onlarla çözün” diyerek sert çıkınca, bazı korumalar yumruklaştı. Kavga büyümeden yatıştırılırken, korumalar arasındaki gerginlik Başbakan Erdoğan Kiev’den ayrılana kadar sürdü.


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