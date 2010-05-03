Ukraynalı gazetecilerden ilginç protesto eylemi

T24-

"Nereye Gidiyoruz" sloganıyla yapılan protesto eylemiyle gazeteciler, Ukrayna savcılığından, basın çalışanlarının hayatlarını tehdit eden, araştırma yapmalarına ve çalışmalarına engel olanlara karşı soruşturma açılmasını talep etti.



Unian ajansının haberine göre, etkinliğe katılan basın mensupları, bu eylemin uyarı niteliğindeki son eylem olduğunu belirterek, yetkililerin basın çalışanlarının taleplerine cevap vermemesi halinde daha etkili eylemlere başvuracaklarını kaydetti.



Haberde, Lvov'da faaliyet gösteren "Ekspres" gazetesi yöneticilerine defalarca suikast girişiminde bulunulduğu, kimliği belirsiz kişiler tarafından gazete binasının üç defa tarandığı ve savcıların yolsuzluklarına ilişkin yayımladığı haberler nedeniyle gazeteye karşı, "haber yayımlamasını yasaklama" istemiyle dava açıldığı belirtildi.