Ukraynalı gazeteci, canlı yayında Rusya yanlısı milletvekiline saldırdı

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Ukrayna'da bir gazeteci, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Kiev'e yönelik tehditleri nedeniyle kınamayı reddeden Rusya yanlısı muhalefet platformu Yaşam İçin'in milletvekili Nestor Şufuriç'e saldırdı.

Canlı yayın sürerken gazeteci Yuriy Butusov, Şufuriç'in yanına yürüdü ve bir yumruk savurdu. Milletvekili de karşılık verince ikili arasında kavga çıktı. Olay sırasında sahnede eski Ukrayna başbakanı Arseniy Yatsenyuk ve devlet başkanı Petro Poroşenko da bulunuyordu.

Butusov, Şufuriç'i kafakola alınca diğer konuklar kavgaya müdahale etti.

Tansiyon düşünce Butusov yerine döndü ve tartışma programı devam etti. Kavganın taraflarının suratlarında kızarıklıkların meydana geldiği görüldü.