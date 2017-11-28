Ukraynalı eşiyle sarmaş dolaş gördüğü hakimi bıçaklayan sanığa tahliye

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ’de, boşanma davalarına bakan 5. Aile Mahkemesi\'nin geçici hakimi V.Ö.\'yü, Ukrayna uyruklu eşi Anna Ç. ile parkta sarmaş dolaş gördüğü iddiasıyla sırtından bıçaklayan Erkan Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı. Hakimi, eşiyle çok samimi görünce bıçakladığını söyleyen Erkan Ç. tahliye edilirken, mahkeme, duruşmada bulunmayan hakim V.Ö.\'nün bir sonraki duruşmaya tanık olarak zorla getirilmesine karar verildi.

Olay, geçen 21 Eylül tarihinde merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi fuar alanında meydana geldi. Topograf Erkan Ç., boşanma davası açtığı eşi Anna Ç. ile davaya bakan Kayseri 5. Aile Mahkemesi\'nin geçici hakimi V.Ö.\'yü parkta, iddiaya göre sarmaş dolaş gördü. Arabasında bulunan meyve bıçağını kapan Erkan Ç., hakim V.Ö.\'yü sırtından bıçakladı. Erkan Ç. tutuklandı. Yürüyüş yaparken bıçaklandığını öne süren hakim V.Ö. ise HSK tarafından \'kusurlu ve uygunsuz hareket ve ilişkileriyle mesleki şeref ve nüfuzunu veya şahsi onur ve saygınlığını yitiren davranışlarda bulunduğu\' gerekçesiyle açığa alındı.

Hakkında Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açılan Erkan Ç., ilk kez hakim karşısına çıktı. Davaya Erkan Ç.\'nin boşanma aşamasında olduğu 13 yıllık eşi Anna Ç. de katıldı. Erkan Ç., mahkemedeki savunmasında, hakim V.Ö.\'yü eşi ile birlikte çok samimi gördüğü ve gururuna yediremediği için bıçakladığını söyledi. Eşinin harcamalarına yetişmek için yurt dışında çalıştığını belirten Erkan Ç., şöyle konuştu:

\"Etiyopya\'da inşaatta çalıştım ve kazançlarımı eşimle birlikte açtığım ortak hesaba yolladım. Eşimle kimi zaman harcamalarından dolayı tartışmalarımız oluyordu. Sigorta işlemleri için e-devlet\'e girdiğimde eşimin bana boşanma davasını açtığını gördüm. Hemen ilk uçakla Kayseri\'de geldim. Eşim, beni eve almak istemedi. Bunun dışında ben, Etiyopya\'da iken Kayseri 5. Aile Mahkemesi\'nde kabul edilen davada çocuklarımın velâyetinin kendisine verilmesini ve tedbir nafakası bağlanmasını sağladığı gibi, aynı zamanda hakkımda evden uzaklaştırılma kararı çıkarttırdığını gördüm. Çocuklarımı görebilmek için otomobil kiralayıp, olay günü eve gittim. Eşim evde yoktu. Kapının önünde otomobilimizde yoktu. Ben de karım, çocukları okula götürmüştür düşüncesiyle önce okula, ardından da her zaman gittikleri fuar alanına geçtim. Eşimin otomobili oradaydı. Parkta çocuklarımı aradığım sırada Anna\'nın sonradan hakim olduğunu öğrendiğim V.Ö. ile oturduğunu gördüm. Gözlerime inanmak için yanlarına kadar gittim. Çok samimiydiler. Siz ne yapıyorsunuz diye tepki gösterdiğimde hakim olan kişi telefon kulağında kaçmaya başladı. Eşim de otomobiline binip uzaklaştı. Hakimi takip ettim. Yaşanan arbedede meyve bıçağını hakim V.Ö\'nün sırtına sapladım\" dedi.

Tanık olarak dinlenen Anna Ç. ise \"Eşim sürekli bana şiddet uyguluyordu. Tehdit ediyordu. Ben de boşanma davası açtım. O sırada hakimle tanıştım. Bana \'Eşin hala tehdit ediyor mu?\' diye sordu. Telefonla görüşmelerimiz oldu. İki defa sohbet etmek için kafede buluştuk. Olay günü hakimle sarmaş dolaş değildim. Öpüşmedik. Duygusal yakınlaşma olmadı\" diye konuştu.

Duruşma sonunda Erkan Ç.\'nin tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, hakim V.Ö\'nün de bir sonraki duruşmaya tanık olarak zorla getirilmesine karar verdi.



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