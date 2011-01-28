-UKRAYNA'DAN TÜRK SEBZESİNE VİZE ANTALYA (A.A) - 28.01.2011 - Antalya Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birliği (AYMSİB) Başkanı Mustafa Satıcı, Ukrayna'nın yaklaşık bir yıldır Türk yaş meyve sebzesine uyguladığı yasağı kaldırdığını bildirdi. AYMSİB Başkanı Mustafa Satıcı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna'ya yaptığı ziyaret sırasında, zirai ilaç kalıntısı bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'den yaş meyve sebze ihracatına konan yasağın kaldırıldığının ifade edildiğini söyledi. Satıcı şunları kaydetti: ''Ukrayna, Türk meyve sebzesine yasağı kaldırdı. İlk parti ürünler gönderildi. Aslında yasak daha önce kalkmıştı ama Ukrayna teknik engeller koyuyordu. Ukrayna'dan inspektörler (tarım denetmenleri) gelecekti, ancak bir türlü gelmediler. Geçen hafta Dış Ticaret Müsteşarlığı'ndan bir heyet Ukrayna'ya gitti. Bu ülkeye ziyarette bulunan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da etkisiyle Ukrayna yasağı kaldırma kararını uygulamaya koydu. İhracata başladık.'' Ukrayna'ya yapılacak ihracatın bundan sonraki durumunun bu ülkeye bağlı olduğunu belirten Satıcı, ''Bizim taraftan ihracatın engellenmesine yönelik bir sıkıntı yok zaten. Bize sıkıntı yaratacak en önemli sorun 'Tuta Absoluta' zararlısı idi. Tuta Absoluta zararlısı ile ilgili yaptığımız incelemelerde de Türkiye seralarında bu zararlının olmadığını söylüyoruz'' dedi. Şu anda ürün kalitesinde sıkıntı olmadığını vurgulayan Satıcı, Avrupa pazarıyla ilgili de bilgi verdi. Satıcı şöyle devam etti: ''Avrupa pazarında son iki aydır soğuklar nedeniyle arzuladığımız hamlemizi yapamadık. Ama ihracatımız belli bir tempoda devam etti. Bundan sonraki süreçte AB'ye narenciye, nar ve diğer sebze ürünleri ihracatı dışında, Avrupa'nın talep ettiği salkım domates ihracatının yoğunlaşacağı bir dönem var. Bu dönem şubat, mart ayları... Avrupa'dan Türk ürünlerine talep her zaman var. Salkım domates ihracatında Türkiye şu an tekel konumunda bulunuyor.'' -''UYANIK OLMAK ZORUNDAYIZ''- Türkiye'de ürün kalitesinde sıkıntı yaşanmadığına dikkati çeken Mustafa Satıcı, yine de üreticileri uyarmak zorunda olduklarını bildirdi. Üreticinin zirai ilaç kalıntısına çok dikkat etmesi gerektiğini anlatan Satıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Uyanık olmak zorundayız. Şu anda iyi yolda gidiyoruz. Kaliteli ve sağlıklı gıda üretimi konusunda güzel çalışmalar var. Sektör büyüyor. Sektör büyüdüğü için rakiplerimiz rahatsız oluyor. Bunun önüne geçmek için de tarife dışı engellemelerle karşımıza çıkıyorlar. Bunun için üreticimizin çok hassas davranması gereken bir süreçteyiz. Hem iç hem dış piyasada çok hassas olmak zorundayız. Yüzde 99 başarı değil de, yüzde 100 başarıyı nasıl yakalarız diye çaba göstermeliyiz. Buna odaklanmamız lazım. Üreticimize bu konuda büyük görev düşüyor. Çok ciddi üretim ve ihracat yapıyoruz. Bunun sekteye uğraması hepimiz açısından büyük bir yıkım olur.''