Ukrayna’dan Rus çikolatasına vergi kararı

Ukrayna hükümetinin resmi yayın organı Uryadovy Kuryer gazetesi, Rusya’dan ithal edilen çikolataya ve kakao içeren diğer ürünlere yüzde 31.33 oranında vergi uygulamasının getirildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre Ukrayna Uluslararası Ticaret Komisyonu, Rusya'dan ithal edilen bazı çikolata türlerine ve kakao içeren diğer ürünlere yüzde 31.33 oranında vergi uygulaması getirdi. Vergi uygulaması, ilgili kararnamenin yayınlandığı tarihten 30 gün sonra başlayacak ve 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak.

Ukrayna Uluslararası Ticaret Komisyonu uzmanları, 2013-2015 döneminde Rus kakao üreticilerinin ürünlerini Ukrayna'ya indirimli fiyatlar üzerinden ihraç ettiklerini ve böylelikle ülke ekonomisine zarar verdiklerini tespit etti.

Komisyonun verilerine göre Ukrayna'nın içindeki çikolata üretimi yüzde 8 oranında azaldı, iç pazardaki satışlar ise yaklaşık yüzde 21 oranında düştü.