Ukrayna’dan NATO’ya çağrı

Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yuşçenko, ülkesinin NATO'ya üyeliğinin hızlandırılması çağrısında bulundu.



Yuşçenko, Ukrayna'nın bağımsızlığının 17. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Avrupa'nın genel güvenlik sistemine üyeliğimizi elde etmek ve ülkemizin savunma potansiyelini artırmak için çalışmamızı hızlandırmalıyız" dedi.



"Ukrayna'yı kaygılandıran her şey açıkça söylenmeli: Yaşamı ve ailelerimiz, çocuklarımız ve torunlarımızı korumanın tek yolu Avrupa-Atlantik güvenlik sistemine giriş" diye konuşan Yuşçenko, bölgede gerginliğin hiçbir şekilde artışına izin vermemek için ellerinden geleni

yapacaklarını söyledi. Gürcistan ile Rusya arasındaki krizde Tiflis'in yanında yer alan ve bu

ülkeyle dayanışma için bizzat Tiflis'e giden Yuşçenko, konuşmasında, "Ukrayna, mevcut dünya düzenini ve demokratik değerleri her türlü bozma girişimini kınamaktadır" diye konuştu.



