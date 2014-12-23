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Dünya
Deutsche Welle

Ukrayna'dan NATO üyeliği için ilk adım

Ukrayna parlamentosunda yapılan oylamada ülkenin ‘bağlantısızlık statüsü’nün kaldırılması kararı çıktı. Böylece NATO üyeliği yönünde ilk adım atılmış oldu.

23 Aralık 2014 17:27


Ukrayna parlamentosu NATO üyeliği yönünde önemli bir adım attı. Yapılan oylamada, 2010 yılında Rusya baskısı altında alınan ülkenin “bağlantısızlık statüsünün” kaldırılması yönünde bir karar çıktı.

Ukrayna parlamentosundaki oylamada, 303 milletvekili ülkenin “bağlantısız ulus” statüsünün kaldırılmasına “evet” oyu verdi. Sadece 8 milletvekilinden “hayır” yanıtı geldi.

Ukrayna'nın “bağlantısız ulus” statüsü, diğer askeri ittifaklara katılmasına engel oluyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne oluşturduğu tehdit nedeniyle NATO üyeliğine başvuracağını bildirmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu kararın ters etki yaratacağını ve tansiyonu artıracağını kaydetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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