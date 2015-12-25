Ukrayna'dan Erzincan'a gelen Ahıska Türkleri çiçeklerle karşılandı

Ukrayna'nın Kiev kentinden Erzincan'a gelen Ahıska Türklerinden oluşan ilk kafile, çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Ukrayna'dan gelecek 500 aile ve 3 bin kişiden oluşan Ahıska Türkleri, Üzümlü ve Geyikli’de yaptırılan 580 TOKİ konutlarına yerleştirilecek.

DHA'nın haberine göre, Ukrayna’da bulunan 329 Ahıska Türkü, Kiev’den kalkan uçakla Erzincan’a getirildi. Ahıska Türkleri için düzenlenen karşılama töreninde Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Vali Süleyman Kahraman, Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, AKP Erzincan milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Serkan Bayram, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, Belediye Başkanı Ahmet Sazlı hazır bulundu.

İlk kafilede bulunan 164 Ahıska Türkü, saat 16.00’da THY’ye ait uçaktan inerken alkışlarla karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine harekete geçtiklerini belirten Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Erzincan Havalimanına inen Ahıska Türklerine karanfil verdi. Ahıskalı Türkleri, vatanlarına geldiklerinden için çok mutlu olduklarını ifade ederken, bazıları sevinç gözyaşı döktü. Gümrük işlemlerinin ardından Ahıskalı Türkler onuruna Belediye Mehteran Ekibi, bir gösteri yaptı. Ahıskalılar, Türk Bayraklarını sallayarak gösteriyi izledi.

"Kardeşlerimize en iyi şekilde kucağınızı açacağız"

Bugün 2 uçakla 90 aile ve 329 Ahıska Türkü’nün geldiğine işaret eden Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, Ahıskalı Türklerin Erzincan’ın Üzümlü Bucağındaki TOKİ konutlarında iskan edileceğini söyledi. Akdoğan, "Ahıska Türklerinin geçmişte yaşadıkları sıkıntıları, zulümleri, sürgünleri biliyorsunuz. O yüzden ensar ve muhacir anlayışıyla bütün bu kardeşlerimize en iyi şekilde kucağınızı açacağınıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Asıl vatanınıza hoşgeldiniz" diyen Akdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ahıskalı soydaşlarımızla 1800 yıllardan itibaren aramıza sınırlar girdi. Ama gönüllerimizin arasına hiçbir mesafe girmedi. Ahıska, Gürcistan’da aslında yakın bir bölge. Büyük acılar yaşadılar. 1944 yılında 2. Dünya savaşının yaşandığı trajedide Ahıskalı kardeşlerimiz, soydaşlarımız trenlerle bir bilinmeze doğru gittiler. 120 bin kişi trenlere dolduruldu. Nereye gittikleri belli değildi. Kuru bir yaprak gibi dünyanın dört bir yanına savruldular. Evet bugün dünyanın 9 ülkesinde yaşıyorlar. İkinci büyük trajedi 1989 yılında yaşandı. Yine acıyı çekenler Ahıskalı kardeşlerimiz oldu. Yine sürgün edildiler. Yine cefa çektiler. Evet Türkiye yarım asır çerisinde iki defa yerlerinden edilen kardeşlerine sahip çıktı, sahip çıkacak. 1992 yılında başka hiçbir topluluk için yapılmayanı yaptı. Ahıska Türklerinin Türkiye’ye kabulü ve iskanına dair kanun kabul edildi. Türkiye Cumhuriyeti bütün kurumları ve hükümetleriyle Ahıska Türklerine sahip çıkmıştır."

TOKİ konutlarına yerleştirilecekler

Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov, 9 ülkede Ahıskalı bulunduğunu, bugünün tarihi bir gün olduğunu bildirdi. Kassanov, 3 kere sürgün edilmelerine karşın Ahıskalıların dilini, dinini, örf ve adetlerini unutmadıklarını belirtti.

Yapılan konuşmalarda 500 aile ve 3 bin kişiden oluşan Ahıska Türklerinin Üzümlü ve Geyikli’de yaptırılan 580 TOKİ konutunda iskan edileceğini, ilk iki kafilenin ardından aralıklarla Ahıskalıların Erzincan’a geleceği bildirildi. Törende Bakan Akdoğan ve protokol üyeleri tarafından Ahıska Türklerine temsili olarak 5 evin anahtarı verildi. Karşılama ve konuşmaların ardından Üzümlü ilçesindeki TOKİ konutlarına geçen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, ailelerin kalacağı evleri denetledi ve yerleşen ailelerle sohbet etti.

Akdoğan konuşmasının ardından Ahıska Türkü ailelere, Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde TOKİ tarafından yaptırılan ve kendileri için dayalı döşeli hazırlanan dairelerin anahtarlarını dağıttı. Törenin ardından aileler, evlerine götürülerek yerleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Akdoğan'ın eşlik ettiği aileler, yeni evlerini görünce büyük mutluluk yaşadı.