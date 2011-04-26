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Dünya

UKRAYNA'DAN "ÇERNOBİL" ÇAĞRISI KİEV (A.A)

26 Nisan 2011 14:21

-UKRAYNA'DAN "ÇERNOBİL" ÇAĞRISI KİEV (A.A) - 26.04.2011 - Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç, Çernobil nükleer faciasının 25. yılında, nükleer reaktörün yeniden yalıtılması için yardım çağrısını yineledi. Yanukoviç, yaptığı yazılı açıklamada, "hiçbir ülkenin, bu büyüklükteki bir facianın sonuçlarını tek başına atlatmasının mümkün olmadığını" belirtti. Ukrayna'da 25 yıl önceki kazayla büyük bir felakete yol açan Çernobil nükleer santralinin 4 numaralı reaktörünün yeniden yalıtılması amacıyla gerekli parayı toplamak için geçen hafta Kiev'de Uluslararası Bağışçılar Konferansı yapılmıştı. Toplantıda belli miktarda yardım toplanmasına rağmen, hala yaklaşık 300 milyon dolara ihtiyaç var.

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