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Dünya

Ukrayna'daki orman yangını, Çernobil yönünde ilerliyor

İçişleri Bakanı Arsen Avakov, yangının eski nükleer santralinin 20 kilometre yakınına geldiğini açıkladı

29 Nisan 2015 01:12

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, Çernobil Nükleer Santrali çevresinde devam eden orman yangınının yayıldığını ve eski nükleer santralden kalan tesislere doğru ilerlediğini söyledi.

Facebook sayfasından bir açıklama yapan Avakov, “Çernobil santrali çevresindeki orman yangınında durum kötüye gidiyor. Yangın Çernobil tesisleri yönünde ilerliyor. Ağaçların üst dallarına yayılan alevler ve kuvveti rüzgar yangının, santralin 20 kilometre yakınına kadar gelmesine neden oldu. Tehlikenin sürdüğü bölgede 400 hektar kadar orman var” ifadelerini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarını izlemek üzere bölgeye giden Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk ise durumun kontrol altında olduğunu, ancak bunun 1992’den beri gördükleri en büyük yangın olduğunu söyledi.

Çernobil santrali 1986’daki patlamadan bu yana kapalı. Patlamanın gerçekleştiği 4 No’lu Reaktör ise mühürlenmiş durumda. Çernobil Münhasır Bölgesi yönetiminden Vasili Zolotoverh, bölgedeki radyasyon düzeyinin normal ve yangından etkilenen bölgenin göreli olarak temiz olduğunu söyledi. Yangının öğle saatlerinde başladığını belirten yetkili, yangının bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceğini tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

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