Ukrayna'daki çatışmaya Amerika ve Avrupa'dan tepki

Ukrayna'nın başkenti Kiev, üç aydır devam eden çatışmaların en kanlı gününü yaşadı. Hükümet karşıtı protestocularla polis arasındaki çatışmalar sırasında 9'u polis 25 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi de yaralandı. Ukrayna'daki bu kanlı bilanço'yu birçok ülke kınarken, bir tek Rusya diğer lerinden farklı bir tepki gösterdi.

Avrupa Birliği Ukrayna'ya bireysel yaptırımlar getirmeye hazırlanırken, 28 ülkenin dışişleri bakanlarını yarın olağanüstü toplantıya çağırdı. AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, Kiev'deki şiddet karşısında "şok ve dehşet içinde" olduğunu söyledi.

Washinton yönetimi ise Başkan Yardımcısı Joe Biden aracılığıyla yaşananlardan derin endişe duyduklarını bildirdi ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç'i güvenlik güçlerini geri çekmeye çağırdı. Biden ayrıca Ukrayna hükümetinin, protestocuların meşru şikayetlerini dikkate almasını ve siyasi reform önerileri ortaya koymasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Ukrayna'daki şiddete "büyük bir öfke" duyduğunu söylerken, Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Alman yetkililerle yapacağı toplantı öncesinde "Bu konuda Almanya ile görüşümüz ortak. Kişisel yaptırımlar da dahil olmak üzere pek çok yaptırım uygulanabilir" dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ise tepkileri biraz daha ileriye taşıyarak Twitter'dan "Viktor Yanukoviç'in ellerine kan bulaştı" diye yazdı.

Danimarka ve Polonya da Ukrayna hükümetini, yaşananların sorumluluğunu üstlenmeye davet ederken, Papa Françesko da Ukrayna'daki şiddetin kurbanları için dua ettiğini söyledi.

Türk Dışişleri de bir açıklama yaparak yaşanan kayıplardan büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirdi. Açıklamada, "Dost Ukrayna halkına ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerimizi ifade eder, yaralananlara acil şifalar dileriz.

Bağımsızlığından bu yana barış ve uzlaşı kültürüne dayalı siyaset geleneği ile geçmişteki sınamaları geride bırakan Ukrayna’nın bu krizi de aşarak demokrasi temelinde toplumsal huzuru ve kamu düzenini yeniden tesis edeceğine inanıyoruz. Bu amaç doğrultusunda tüm tarafları itidal içinde ve soğukkanlılıkla hareket etmeye; çatışma ortamının son bulmasına yönelik çabaları yoğunlaştırmaya davet ediyoruz" denildi.

Ancak Rusya'nın tepkisi, tüm bunlardan çok daha farklı oldu. Dışişleri Bakanlığı, Kiev'deki şiddet olaylarının yükselmesinden Batı'yı sorumlu tutarken, Kremlin'den yapılan açıklamada da bunun "açıkça bir darbe girişimi" olduğu belirtildi. Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Ukrayna Cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’le dün bir telefon görüşmesi yaptığını, ancak burada gösteriye nasıl müdahalede bulunulacağı konusunda herhangi bir tavsiyenin yapılmadığını söyledi.

Kiev’de yaşanan olayları kınadıklarını ifade eden Peskov, Putin’in gelişmeleri Ukrayna yönetimine karşı bir darbe girişimi olarak değerlendirdiğini söyledi. Radikal grupların silah edindiği bilgisi veren Peskov, “Ukrayna’da yaşanan gelişmeler darbe olarak değerlendiriliyor” dedi.