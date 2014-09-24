Ukrayna'daki çatışmalarda 3 bin 245 kişi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'daki insan hakları durumunu oturumda ele aldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, oturumda konuşan BM İnsan Hakları'ndan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı İvan Simonoviç, Ukrayna'nın doğusundaki grupların yabancı unsurlar yardımıyla radikallleşmeye devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'daki çatışmalarda 21 Eylül tarihi itibarıyla 3 bin 245 kişinin öldüğünü belirten Simonoviç, Malezya uçağının düşmesiyle hayatını kaybeden 298 kişinin de eklenmesiyle, bu rakamın 3 bin 543 olduğunu aktardı.

Bu rakamların ulaşılabilen kaynaklardan gelen bilgilerden derlendiğine işaret eden Simonoviç, gerçek rakamın çok daha fazla olabileceğini vurguladı.

Rusya yanlısı silahlı ayrılıkçılar, Ukrayna'nın doğusunda nisan ayında hükümet güçleri ile çatışmaya başlamış, taraflar 5 Eylül'de ateşkes anlaşması yapmıştı.