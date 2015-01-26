Ukrayna'da ordu elektrik santralini vurdu, yüzlerce madenci mahsur kaldı!

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ayrılıkçı Donetsk kentinde, ordunun Zasyadko madenine elektrik sağlayan santrali vurması sonucu madende 500'ü aşkın madenci mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu 110 işçi kurtarılırken madende 400'den fazla işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Russia Today ve Sputnik’te yer alan habere göre, konu hakkında konuşan acil servis yetkilileri, Donetsk’in Kievsky bölgesinde meydana gelen saldırının Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İsmini vermek istemeyen bir Acil Durum Bakanlığı yetkilisi, “Saat 12 gibi bir havan topu, Zasyadko madenine elektrik sağlayan santrali vurdu” ifadelerini kullanırken, yeraltında 496 madenci olduğunu düşündüklerini söyledi. Yetkili, kurtarma çalışmalarının başladığı bilgisini verdi. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz bilinmiyor.