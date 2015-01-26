T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ukrayna'da ordu elektrik santralini vurdu, yüzlerce madenci mahsur kaldı!

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde yaşanan çatışmalarda bir elektrik santrali vuruldu, mahsur kalan 500 madenciden 110'u kurtarıldı

26 Ocak 2015 16:00

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ayrılıkçı Donetsk kentinde, ordunun Zasyadko madenine elektrik sağlayan santrali vurması sonucu madende 500'ü aşkın madenci mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu 110 işçi kurtarılırken madende 400'den fazla işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor. 

Russia Today ve Sputnik’te yer alan habere göre, konu hakkında konuşan acil servis yetkilileri, Donetsk’in Kievsky bölgesinde meydana gelen saldırının Ukrayna ordusu tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. İsmini vermek istemeyen bir Acil Durum Bakanlığı yetkilisi, “Saat 12 gibi bir havan topu, Zasyadko madenine elektrik sağlayan santrali vurdu” ifadelerini kullanırken, yeraltında 496 madenci olduğunu düşündüklerini söyledi. Yetkili, kurtarma çalışmalarının başladığı bilgisini verdi. Olayda ölen ya da yaralananın olup olmadığı henüz bilinmiyor.

ETİKETLER

ukraynamaden500 madencielektriksantralivuruldu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24