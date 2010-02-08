Ukrayna'da Turuncu Devrim'in sonu

T24- Ukrayna'da Devlet Başkanlığı için yapılan seçim 2004 yılında yapılan 'Turuncu Devrim'in sonunu getirdi.









Rusya yanlısı muhalefet lideri Viktor Yanukoviç Ukrayna'nın yeni devlet başkanı oldu. Yanukoviç oyların yüzde 48.5'ini alırken, rakibi başbakan Yulia Timoşenko'nun oy oranı ise yüzde 45.8'de kaldı.



Dört yıl önce Rusya'nın hegemonyasından kurtulup yüzünü batıya dönmek için Turuncu Devrim yapan Ukrayna, aradan geçen 5 yılda Turuncu Devrimi sandığa gömdü, yüzünü tekrar Rusya'ya döndü. Viktor Yanukoviç seçmenlerine yaptığı konuşmasında, Turuncu Devrim'in sonuna gelindiğini belirtti.



Timoşenko yenilgiyi kabul etmedi

Yanukoviç zaferini ilan ederken, Başbakan Yulia Timoşenko oy oranları arasındaki farkın, anketlerin hata marjı içinde olduğunu savundu, yenilgiyi kabul etmedi.Timoşenko cephesi, bazı sandıklarda kullanılan oyları tanımayacağını açıkladı.Ukrayna Devlet Başkanını belirleyen seçim bir yanda Rusya diğer yanda Avrupa ile ilişkilerinde belirleyici rol oynayacak.



Devlet Başkanı Yuşçenko döneminde, AB ve özellikle ABD ile ilişkilerini geliştiren Ukrayna, hem AB'nin hemde ABD'nin desteğini almıştı. Özellikle ABD, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için girişimlerde bulunmuştu. 59 yaşındaki Yanukoviç ile birlikte ülkenin daha fazla Rus yanlısı bir çizgiye gelmesi bekleniyor.



Devlet Başkanlığı seçimini Viktor Yanukoviç'in kazanması, Batı yanlısı Turuncu Devrim'in liderlerinin verdikleri sözleri yerine getiremediklerinin ve halktaki derin hayal kırıklığının resmi olarak nitelendiriliyor.



2004 yılındaki devlet başkanlığı seçiminde de aday olan Yanukoviç zaferini ilan etti, ancak sokak gösterileri ve yüksek mahkeme kararı ardından seçimi kaybettiği bildirilen Yanukoviç o dönemde Rusya'nın yakın desteğine sahipti.



Ukraynalı lider, şimdi daha pragmatist olacağını hem Doğu'ya hem de Batı'ya bakacağını ve ülkesinin Avrupa Birliği'ne entegre olmasını istediğini söylüyor.Politik krizin sonunda Timoşenko ve Yuşçenko beraber iktidara gelmişti. Mevcut Cumhurbaşkanı Viktor Yuşçenko ise seçimin geçen ay yapılan ilk turunu kaybetti.





Saakaşvili: "Gürcistan stratejik ortak"



Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili de, seçimlerin demokratik ortamda geçtiğini kaydederek, "Ukrayna demokrasisi kazandı" yorumunu yaptı.



Ukrayna'nın yeni cumhurbaşkanı kim olursa olsun, Kiev ile Gürcistan arasındaki dostluk ve stratejik ortaklık ilişkilerinin kalıcı olacağına inandığını ifade eden Saakaşvili, "Ukrayna ile çıkarlarımız uyuşuyor. Kiev, her zaman bizim stratejik ortağımız kalacaktır" diye konuştu.





Çıplak protesto



Seçim devlet başkanlığındaki çekişme kadar ilginç bir protestoya da sahne oldu.Feminist bir grup, Yanukoviç'in oy kullandığı seçim merkezini bastı. Grup üyeleri, yarı çıplak halde "Demokrasi istiyoruz" yazılı pankartlar açtı