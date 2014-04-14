Ukrayna'da 'terör karşıtı' operasyon

Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusundaki Donetsk kentine bağlı Slavyansk kasabasında başlattığı "terörle mücadele operasyonu" sırasında ilk can kaybı açıklaması yapıldı.

Operasyon sırasında kasaba girişindeki iki kontrol noktasının Rusya yanlısı silahlı çetelerden temizlendiğini açıklayan Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, “İki taraftan da can kaybı var. Bizden 5 güvenlik görevlisi yaralanırken bir arkadaşımız da hayatını kaybetti. Karşı taraftan imha ettiğimiz terörist sayısının çok daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Ancak geri çekilen teröristler ölenleri de beraberinde götürdükleri için tam sayı veremiyorum” şeklinde konuştu.

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu'nun haberine göre Ukrayna yönetiminin ülkenin doğusunda sabah başlattığı kapsamlı terörle mücadele operasyonunu Slavyansk kasabası merkezinde sürdürüldüğünü de sözlerine ekleyen Avakov, “Operasyona tüm güvenlik birimleri katılıyor. Ayrıca operasyona havadan helikopterlerle destek veriliyor. Slavyansk ile Kramatorsk kasabalarında Rusya yanlısı silahlı kişilerin sivil halkı siper olarak kullanmaya başladığı için operasyona şu anda ara verdik. Siviller arasında can kaybı olmaması için yeni taktik belirliyoruz” dedi.

Ukrayna’nın doğusundaki Slavyansk kasabasında, Rusya yanlısı protestocuların denetimi ele geçirmesinin ardından bugün sabah saatlerinde, Kiev yönetimi tarafından “terörle mücadele operasyonu” başlatıldığı açıklanmıştı.

İçişleri Bakanı Arsev Avakov’un Facebook sayfasından paylaştığı mesajda Rusya yanlısı göstericilerin polis merkezini ele geçirdiği kentte başlatılan operasyonla ilgili olarak, “Ülkedeki tüm güvenlik birimleri operasyona katılıyor. Tanrı bizimle olsun” demişti. Avakov, sivil halktan kasabanın meydanından uzaklaşmalarını, mümkün olduğunca evlerinden çıkmayıp, camlardan uzak durmalarını istedi.

Belediye başkanı kaçtı

Dün Slavyansk’ta yaşanan olaylarda, kamu binaları işgal edilen Donetsk’in 90 kilometre kuzeyindeki Slavyansk kasabasında görülen “bayraksız üniformalı ve maskeli askerler” polis merkezini basarak ve kasabanın denetimini gele geçirmişti. Bu arada dün Rusya yanlısı silahlı gurupları desteklediğini açıklayan ve Slavyansk kasabasında Rusya’ya bağlanma referandumu yapmaya kararlı olduklarını duyuran kadın Belediye Başkanı Nelya Ştepa’nın kasabadan kaçtığı belirtildi.