Ukrayna'da tansiyon yine yükseldi



Bir haftalık ateşkes sona ermeden Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlerin Ukrayna ordusuna ait askerî bir helikopter düşürmesi bölgede tansiyonu yeniden yükseltti. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, dokuz askerin hayatını kaybettiği olayın ardından yaptığı açıklamada ateşkesi zamanından önce sonlandırabileceği tehdidinde bulundu.

Ayrılıkçıların saldırmaya devam etmesi halinde güvenlik güçlerinin karşılık vereceğini söyleyen Poroşenko, Almanya Başbakanı Angela Merkel’le yaptığı telefon görüşmesinde ise siyasi çözüm çabalarına devam edecekleri güvencesi verdi.

Barış umutları azalsa da Avrupalı politikacılar diplomasi yolunu açık tutabilmek için her fırsatın değerlendirilmesini istiyor. Barış çabalarının sürdürülmesi çağrısında bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Frank – Walter Steinmeier, “Denenmemiş en küçük bir fırsat bırakmamalıyız” diye konuştu. Kiev’de dün Poroşenko ile bir araya gelen Steinmeier, bölgede Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) misyonunun güçlendirilmesi seçeneğini görüştüklerini ifade etti.

Steinmeier, Kiev’de hazırlanan barış planıyla ilgili olarak da olumlu konuştu. Steinmeier, “Yaptığım görüşmeler, Devlet Başkanı Poroşenko’nun barış planı çerçevesinde değişiklik yapılması ve ilerleme sağlanmasının mümkün olduğunu bana gösterdi” dedi.

Putin'den çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ateşkesin başarıya ulaşacağından şüpheli. Bir haftalık ateşkesin akan kanın durdurulması için yeterli olmadığını savunan Putin, Kiev yönetimine ateşkes süresini uzatma çağrısı yaptı.

Barış yönünde bir mesaj da veren Putin, Rusya Federasyon Konseyi tarafından kabul edilen "Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna topraklarında kullanılması" kararının feshedilmesini istedi. Ancak Rus yetkililer böyle bir kararın yeniden alınabileceğini dikkat çekiyor. Krizin yeniden tırmanması durumunda, orduya böyle bir yetki verilmesi için parlamentoya yeniden başvuruda bulunulabilir.

NATO'nun gündemi Ukrayna

Rusya'nın attığı adımlara güvenmeyen NATO'nun gündeminde de bugün Ukrayna var.

Rusya'ya karşı alabileceği önlemleri görüşen ittifak üyeleri, Avrupa'nın doğusundaki askerî önlemlerini artırmak istiyor. Rusya'nın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyleyen NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, ittifakın bu nedenle Rusya ile ilişkilerinin geleceği konusunda düşünmesi gerektiğini dile getirdi.