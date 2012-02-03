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Dünya

Ukrayna'da soğuklar can alıyor KİEV (A.A)

03 Şubat 2012 12:52

-Ukrayna'da soğuklar can alıyor KİEV (A.A) - 03.02.2012 - Ukrayna'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar nedeniyle 38 kişinin daha hayatını kaybettiği, böylelikle 1 haftada soğuktan ölenlerinin sayısının 101'e yükseldiği bildirildi. Acil Durumlar Bakanlığı internet sitesinde, ülkenin bazı kesimlerinde sıcaklığın -32 dereceye kadar düştüğünü, 1200'den fazla kişinin hipotermi ve soğuk yanması nedeniyle tedavi altına alındığını açıkladı. Yetkililer, okul ve üniversitelerde eğitime ara verildiğini, ülke çapında yaklaşık 3 bin ısıtmalı ve gıda bulunan barınağın kurulduğunu belirttiler. Sağlık yetkilileri de hastanelere, evsiz hastaların tedavisi bitse bile hastaneden gönderilmemesi konusunda talimat verildiğini kaydetti.

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