Ukrayna'da seks skandalı

Ukrayna'da Başbakan Timoşenko'nun da isminin karıştığı yolsuzluk iddialarını araştıran savcı adliye ofislerine gizli kamera koydu. Hakimlerin kadın avukatlarla seks yaptığı ortaya çıktı..



Ukrayna'da Başsavcı yardımcısı Renat Kuzmin'in rüşvet aldıkları, yolsuzluk yaptıkları ve bazı siyasi davalarda Başbakan Yulya Timoşenko ve partisi lehine karar verdikleri iddialarıyla ülkenin en üst düzey hakimleri hakkında başlattığı soruşturmadan şok bir seks skandalı çıktı. Kuzmin'in Kommersant gazetesine "Yolsuzluk dosyamda adliyelerde toplu seks yapıldığına dair kanıtlar topladım" demesi ülke gündemine bomba gibi düştü.



KADIN AVUKATLARLA...



Başsavcının 'porno kaset' diye tanımladığı görüntüler soruşturma kapsamında izlenen Kiev adliyesinin bazı yetkilileri, Lvov Temyiz Mahkemesi eski hakimi Igor Zvarich ve Başbakan Timoşenko'nun lehine kararlar verdiği iddia edilen Ukrayna Yüksek Mahkemesi başkanı Vasily Onopen ko'nun ofislerine yerleştirildiği iddia edilen gizli kameralarla kaydedildi. Kuzmin toplu seksin dahi olduğu cinsel içerikli görüntülerin soruşturma kapsamındaki hangi isimlere ait olduğunu şimdilik açıklamıyor. Ancak Kiev adliyesi ve mahkemelerden alınan görüntülerde hakim lerin sekreter ve kadın avukatlarla cinsel ilişkiye girdiğinin kanıtı olduğunu söylüyor.



'REZİLLİKLER ORTADA'



Kuzmin'in geniş kapsamlı soruşturmasına Timoşenko hükümeti ile ilişkili olduğunu iddia edilen önemli yolsuzluk dosyaların bulunmasından dolayı muhalifler sahip çıkıyor. Ukrayna basınına konuşan muhalif bir vekil " Adliye'de grup sekse varan bu skandallar Timoşenko hükümetinin rezilliklerini gözler önüne seriyor." dedi.