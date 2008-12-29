T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ukrayna'da seks skandalı

Ukrayna'da yolsuzluk iddialarını araştıran savcı adliye ofislerine gizli kamera koydurdu, sonuçları yeni skandal doğurdu.

29 Aralık 2008 02:00

Ukrayna'da Başbakan Timoşenko'nun da isminin karıştığı yolsuzluk iddialarını araştıran savcı adliye ofislerine gizli kamera koydu. Hakimlerin kadın avukatlarla seks yaptığı ortaya çıktı..

Ukrayna'da Başsavcı yardımcısı Renat Kuzmin'in rüşvet aldıkları, yolsuzluk yaptıkları ve bazı siyasi davalarda Başbakan Yulya Timoşenko ve partisi lehine karar verdikleri iddialarıyla ülkenin en üst düzey hakimleri hakkında başlattığı soruşturmadan şok bir seks skandalı çıktı. Kuzmin'in Kommersant gazetesine "Yolsuzluk dosyamda adliyelerde toplu seks yapıldığına dair kanıtlar topladım" demesi ülke gündemine bomba gibi düştü.

KADIN AVUKATLARLA...

Başsavcının 'porno kaset' diye tanımladığı görüntüler soruşturma kapsamında izlenen Kiev adliyesinin bazı yetkilileri, Lvov Temyiz Mahkemesi eski hakimi Igor Zvarich ve Başbakan Timoşenko'nun lehine kararlar verdiği iddia edilen Ukrayna Yüksek Mahkemesi başkanı Vasily Onopen ko'nun ofislerine yerleştirildiği iddia edilen gizli kameralarla kaydedildi. Kuzmin toplu seksin dahi olduğu cinsel içerikli görüntülerin soruşturma kapsamındaki hangi isimlere ait olduğunu şimdilik açıklamıyor. Ancak Kiev adliyesi ve mahkemelerden alınan görüntülerde hakim lerin sekreter ve kadın avukatlarla cinsel ilişkiye girdiğinin kanıtı olduğunu söylüyor.

'REZİLLİKLER ORTADA'

Kuzmin'in geniş kapsamlı soruşturmasına Timoşenko hükümeti ile ilişkili olduğunu iddia edilen önemli yolsuzluk dosyaların bulunmasından dolayı muhalifler sahip çıkıyor. Ukrayna basınına konuşan muhalif bir vekil " Adliye'de grup sekse varan bu skandallar Timoşenko hükümetinin rezilliklerini gözler önüne seriyor." dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24