Ukrayna'da seçimleri AB yanlısı blok kazandı

Ukrayna'da halk Parlamento seçimleri için oy kullandı. Ulusal çıkış anketlerine göre, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun AB yanlısı bloğu birinci parti oldu.

Ukrayna Ekonomik ve Siyasi Araştırmalar Razumkov merkezi tarafından düzenlenen ulusal çıkış anketlerine göre, 7 siyasi parti yüzde 5'lik barajı aşarak parlamentoya girdi.

Poroşenko'nun bloğu yüzde 23 ile birinci parti oldu, Başbakan Arseni Yatsenyuk'un Halk Cephesi Partisi yüzde 21.3 ile onu izledi.

Eski Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç taraftarlarının oy verdiği muhalif blok ise yüzde 7.6 oy aldı.

Seçmen sayısının 35 milyondan fazla olduğu Ukrayna'da, tek taraflı olarak Rusya'ya bağlanan Kırım'daki 12 seçim bölgesi ile doğudaki Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan 15 bölgede seçimler yapılmadı.

Doğudaki ayrılıkçıların kontrol ettiği bölgelerde yaşayan 3 milyona yakın seçmen de oy kullanamadı.

Donestk ve Luhansk'taki liderler, 2 Kasım'da ayrı bir seçim gerçekleştireceklerini duyurdu.

Devlet Başkanı Poroşenko, sonuca ilk tepkisini Twitter'dan, "Bugün artık yeni bir Ukrayna var. Güçlü bir AB yanlısı koalisyonun kurulmasını umuyorum" sözleriyle verdi.

Bu seçimle birlikte, Batı yanlısı politika izlemeyi savunan, Rusya'ya karşı mesafeli duran Poroşenko güç kazanmış oldu.