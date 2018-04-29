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BBC Türkçe

Ukrayna'da Rusya yanlısı isyancılarla esir değişimi

Ukrayna ve ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Rusya yanlısı isyancılar, çatışmaların başladığı 2014'ten bu yanaki en büyük esir değişimini yaptı. Ukrayna makamları isyancıların elindeki bölgeye 260 kişiye gönderirken, isyancılar bunun karşılığında Do

29 Nisan 2018 20:30

Ukrayna ve ülkenin doğusunu kontrolü altında tutan Rusya yanlısı isyancılar, çatışmaların başladığı 2014'ten bu yanaki en büyük esir değişimini yaptı.

Ukrayna makamları isyancıların elindeki bölgeye 260 kişiye gönderirken, isyancılar bunun karşılığında Donestk ve Luhansk bölgelerinde tutulan 70 kişiyi yolladı.

Bu, taraflar arasında son 15 aydır yapılan ilk esir değişimi.

Esir değişimi, 2015'te imzalanan Minsk Barış Anlaşması'ndaki başlıca maddelerden biriydi.

Anlaşma hayata geçmedi ve uzmanlar esir değişiminin bu anlamda çok önemli bir gelişme olmadığını söylüyor, çünkü taraflar ellerinde daha çok sayıda esir bulunduruyor.

Esir değişimi için Donetsk bölgesindeki Horlivka kentinde bulunan Mayorsk kontrol noktası civarında otobüsler ve diğer araçlar toplandı.

Rusya yanlısı isyancıların elindeki bölgeye aslında 306 esirin gitmesi planlanıyordu, ancak bazılarının henüz bilinmeyen nedenlerle gitmeyi reddettiği belirtiliyor.

Esir değişimi için yapılan müzakerelere Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve Rus Ortodoks Kilisesi katılmıştı.

Ukrayna'da Nisan 2014'te başlayan çatışmaların ardından Rusya, Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmişti. BM'ye göre çatışmalarda 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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