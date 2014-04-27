Ukrayna'da Rusya yanlısı ayrılıkçıların alıkoyduğu gözlemciler basının karşısına çıktı

Rusya yanlısı ayrılıkçılar, Ukrayna'nın doğusundaki Sloviansk kentinde alıkoydukları sekiz Avrupalı askeri gözlemciyi basın mensuplarının karşısına çıkardı. Gözlemciler adına konuşan Alman albay Axel Schneider gruptaki herkesin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. "Bizler savaşçı değiliz. Üniformalı diplomatlarız" diyen Schneider, kendilerini "misafir edenlerin" iddia ettikleri gibi "NATO casusu olmadıklarını" vurguladı.

Schneider ne zaman serbest bırakılabileceklerini ise bilmediğini belirtti.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) beşi Ukrayna ordusundan olmak üzere 13 kişiden oluşan gözlemci heyeti cuma günü kaçırılmıştı. Bu kişilerden serbest bırakılanın, kamyon şöförü olduğu sanılıyor.

Rehin tutulan ve basın mensuplarının karşısına çıkarılan sekiz Avrupalı gözlemcinin ise dördü Alman, biri Danimarkalı, biri Polonyalı, biri İsveçli, biri de Çek.

Bir AGİT sözcüsü BBC'ye yaptığı açıklamada, teşkilatın silahsız askeri gözlemcilerin serbest bırakılması için çalışmalarını her tür düzeyde sürdürdüğünü söyledi. Sloviansk'a gönderilen AGİT heyeti kısa sürede gözlemciler ile pazarlığa başlamayı umuyor.

‘Gözlemci-milis takası mümkün’

Kendisini Sloviansk Belediye Başkanı ilan eden Vyacheslav Ponomaryov ise gözlemcilerin Kiev yönetiminin elindeki milislerle takas edilebileceğini söyledi. Reuters haber ajansına konuşan Ponomaryov, "Seçeneklerin başında bu geliyor" dedi.

AGİT üyesi ülkelerden Rusya, gözlemcilerin serbest bırakılmaları için "gereken tüm adımları atma" sözü vermişti.

Kiev yönetimi ise Rusya yanlısı ayrılıkçı milisleri, Avrupalı gözlemcileri "kalkan" olarak kullanmakla suçluyor.

Üç Ukraynalıya 'casusluk' suçlaması

Öte yandan, Rusya yanlısı ayrılıkçılar yine Ukrayna'nın doğusunda, "casus olmakla suçladıkları" gözleri bağlı üç güvenlik yetkilisini gazetecilere gösterdi.

Ayrılıkçılar Donetsk kentinde de devlet televizyonuna ait binanın kontrolünü ele geçirdi. Rus medyasına göre ayrılıkçılar binanın kapısını kırarak içeri girerken, herhangi bir çatışma yaşanmadı.

Batılı ülkeler, Doğu Ukrayna'daki ayrılıkçı isyanın arkasında, geçen ay Ukrayna sınırları içindeki Kırım'ı ilhak eden Rusya'nın olduğu görüşünde. Moskova ise bu yöndeki suçlamaları reddediyor.

ABD Başkanı Barack Obama konuyla ilgili son açıklamasında, "Rusya'ya, Ukrayna'nın istikrarını bozan faaliyetlerine son vermesi gerektiği mesajın iletilmeli" demişti. Obama ülkesinin ve bazı Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlandıklarını açıklamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Ukrayna'daki krizin yatışması için Kiev'in ülkenin doğusundaki askeri operasyonlarına son vermesi gerektiğini söylemişti.