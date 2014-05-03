Ukrayna'da sendika binası ateşe verildi; 38 ölü!

Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik liman kenti Odessa'ya da sıçradı. Odessa'daki sendika binası ateşe verildi. Ukrayna polisine göre 38 kişi öldü.



Ukrayna'da gerilim daha da tırmanıyor. Çatışmalar Odessa kentine de sıçradı.

Kiev ve Moskova yanlıları arasında yaşanan olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Odessa polisi, Rusya yanlıları ile Ukrayna'nın bütünlüğü için gösteri yapan futbol fanatiği gruplar arasında çıkan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada 38 kişinin öldüğünü duyurdu.

Polisin açıklamasına göre, çatışmalar sırasında bir grup kaçarken kent merkezinde bulunan sendika binasına sığındı.

Polis, diğer grubun binaya molotofkokteylleriyle saldırmasının ardından çıkan yangında içeride bulunan kişilerden birçoğunun dumandan zehirlenerek öldüğünü bildirdi.

Ölenlerden bir kısmının ise binadan atlayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Polis ayrıca çok sayıda yaralı bulunduğunu kaydetti. Daha önceki açıklamalarda ölü sayısı 3 olarak verilmişti.

Rusya gelişmeler üzerine, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Moskova, Kiev'i kendi halkına karşı silah kullanarak ülkeyi felakete sürüklemekle suçluyor.

Ukrayna'nın geçici cumhurbaşkanı Aleksandr Turçinov da Slavyansk kentinde başlatılan operasyonda çok sayıda Rus yanlısı militanın öldürüldüğünü açıkladı.

Turçinov operasyonun umdukları kadar hızlı ilerlemediğini, ancak çok sayıda militanın öldürüldüğünü, yaralandığını ya da tutuklandığını söyledi.

Sabah saatlerinde Rusya yanlılarının açtığı ateşte Ukrayna ordusuna ait en az iki helikopter düşmüş, iki pilot ölmüş, bir pilot da militanlarca esir alınmıştı.