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Dünya

Ukrayna'da parlamento seçimleri başladı

Seçimlerin favorisi olarak Yanukoviç gösterilirken, dikkat çeken rakiplerinden biriyse dünyaca ünlü ağır siklet boks şampiyonu Vitali Kliçko

28 Ekim 2012 11:23

Ukrayna'da düzenlenen parlamento seçimlerinde oy kullanma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu. Yerel saat itibariyle Ukrayna parlamento seçimlerinin saat 08.00'da başlatıldığı açıklandı.

Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in partisi, seçimlerin favorisi iken, Yanukoviç'in en güçlü rakipleri arasında dünyaca ünlü ağır siklet boks şampiyonu Vitali Kliçko gösterildiği belirtildi.

Akşam saat 20.00'da sona ereceği belirtilen oy kullanma işleminde, tutukluğu süren eski başbakanlardan Yuliya Timoşenko'nun ise sağlık sorunları nedeniyle, tedavi gördüğü hastanede oy kullanması beklendiği duyuruldu.

Ukrayna Merkez Seçim Kurulu, seçimlerin 3800 gözlemci tarafından izleyeceğini açıkladı.

Ukrayna parlamentosunu oluşturan 450 milletvekilinin yarısı parti listelerinden iken, diğer yarısı da bağımsız listelerden seçilen adaylardan oluşturulacak.

 

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