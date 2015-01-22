Ukrayna'da otobüs durağına top mermisi isabet etti; 13 ölü, 25 yaralı!

Ukrayna’nın Donetsk şehrinde ayrılıkçılarla ordu birlikleri arasında sabah saatlerinde yaşanan topçu ateşi düellosu çok sayıda sivilin bulunduğu otobüs durağına isabet etti. İlk belirlemelere göre durakta bulunan 13 sivil hayatını kaybetti.

Donetsk şehrindeki Rusya yanlısı yönetim yetkilisi Eduard Basurin’in açıklamasına göre, saldırı halkın işe gittiği saatlerde yaşandı.

Tam olarak nereden ateşlendiği tespit edilemeyen havan topu mermisi banliyo semti Bosse'deki otobüs durağına isabet etti.

Şiddetli patlama duyulduğu sırada durağa yanaşan troleybüs yolcu alıyordu. Durağın birkaç metre yakınına düşen havan topu mermisi ilk belirlemelere göre, durakta ve troleybüste bulunan 13 sivilin ölümüne, 25 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Donetsk’teki Rusya yanlısı ayrılıkçılar otobüs durağına isabet eden top mermisinin Ukrayna ordu birlikleri tarafından ateşlendiğini iddia ederken, Kiev yönetimi bu bölgede askeri birlikleri bulunmadığını duyurdu.