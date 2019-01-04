Ukrayna'da ölü bulunan Zeynep'in İzmir'deki ailesinin evinde yas

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- UKRAYNA\'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki genç kızdan Zeynep Hüsünbeyi\'nin İzmir\'de oturan ailesinin evinde yas var.

Tıp eğitimi almak için bulunduğu Harkov\'da kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan Zeynep Hüsünbeyi\'nin İzmir\'deki ailesine acı haber ulaştı. Doktor olup hastalara şifa dağıtmak için tıp eğitimi alan genç kızın ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı. Zeynep Hüsünbeyi\'nin, ailenin tek çocuğu olduğu belirtildi. Ailenin genç kızın cenazesini Türkiye\'ye getirebilmek için işlemlerle ilgilendiği belirtildi.

Aynı evde ölü bulunan diğer tıp fakültesi öğrencisi Buket Yıldız\'ın babası Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can K.\'nin hem Ukrayna hem de Türkiye vatandaşlığı bulunduğunu söyledi. İki ülke arasında sık sık gidip geldiğini belirtti. Hüsnü Can K.\'nin Ukrayna\'da bulunduğu sırada kızı Buket ve Zeynep Hüsünbeyi ile arkadaş olduklarını anlattı. Ancak kızının bu arkadaşlığı sonlandırmak istemesi üzerine, 1 yıldır telefonla rahatsız ettiğini, sonrasında da böyle bir şey yaptığını öğrendiklerini dile getirdi.



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