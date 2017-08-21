Ukrayna'da ölen iş adamı, parasını alamadığını ve tedirgin olduğunu söylemiş

Mersin’den Ukrayna’ya 150 bin lira alacağı için giden ve yakınlarının 2 haftadır haber alamadığı evli ve 5 çocuk babası işadamı 44 yaşındaki Rıza Yüce’nin cesedi bulundu. Eşini telefonla arayan Yüce, parasını almakta zorluk çektiğini ve aracı olarak bir Ermeni vatandaşıyla görüşeceğini söyledi. Aracı Ermeni vatandaşı ile görüşmek için giden işadamı Rıza Yüce’yi akşam arayan eşi Suna Yüce bir daha haber alamadı.

Parasını almakta zorluk çektiğin belirten Yüce, aracı olarak bir Ermeni vatandaşıyla görüşeceğini eşine telefonda söyledi.

Yüce ölmeden önce eşini aradığını ve parasını almakta sıkıntığı çektiğini belirtmesi

Habertürk gazetesinden Mehmet İnmez'in haberine göre; Mersin’de ilaç sektöründe çalışan Rıza Yüce, daha önceden ilaç verdiği ve 150 bin lira alacağı olan firma ile görüşmek için 23 Temmuz’da Ukrayna’ya gitti. Kiev’e giden işadamı, en son 26 Temmuz’da eşini telefonla arayarak, parayı almakta zorlandığını, araya Ermeni bir vatandaşın girdiğini ve görüşmek için buluşacaklarını söyledi. Yüce ayrıca eşine çok tedirgin olduğunu, görüşeceği kişinin de güven vermediğini anlattı.

Aracı Ermeni vatandaşı ile görüşmek için giden işadamı Rıza Yüce’yi akşam arayan eşi Suna Yüce haber alamadı. Endişelenen Yüce, Türk Konsolosluğu’na haber verdi. Konsolosluğun devreye girmesiyle yapılan araştırmada, kayıp işadamının görüştüğü kişinin gasp suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Diğer yandan, işadamının kayıp olmasından 3 gün sonra kredi kartı ile alışveriş yapılmak istendiği ve hesabından da 2 bin lira çekildiği belirlendi.

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